Развод Веры Брежневой и Константина Меладзе грянул 26 июля 2022, как гром среди ясного неба. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Развод Веры Брежневой и Константина Меладзе грянул 26 июля 2022, как гром среди ясного неба. Но, как это часто бывает с селебрити, развели пару не ЗАГС и не суд, а многочисленные СМИ. Оказалось, для того, чтобы светская повестка взорвалась сотней новостей о разводе Брежневой и Меладзе, достаточно было одной заметки на малоизвестном сайте с кричащими заголовками и рекламой восстановления потенции.

- Представителям информационно-новостного издания SOLENKA.INFO стало известно, что украинская журналистка Алёна Жужа в своём блоге сообщила о расставании певицы и экс-участницы поп-группы "ВИА Гра" Веры Брежневой с продюсером Константином Меладзе, - сообщило издание и расписало пост той самой Жужи без единой цитаты, исключительно косвенной речью.

Мол, "семейную жизнь Веры и Константина никогда нельзя было назвать идеальной" (и правда, кто рискнет поспорить с таким заявлением?). "Разговоры о разводе звездной пары появились еще несколько лет назад" якобы из-за романа Меладзе с солисткой "ВИА Гры Эрикой Герцег (было дело), но постепенно утихли (тоже верно).

- Со слов Жужи, спустя семь лет расставание Брежневой и Меладзе все-таки состоялось. Несмотря на то, что ни Вера ни Константин никак не комментируют новую волну разговоров о разводе, есть люди, приближенные к звездному семейству, которые подтвердили разрыв отношений в этой паре, - авторитетно сообщили журналисты, добавив, что из аккаунта певицы исчезло большинство фотографий с мужем.

Однако, при детальном изучении "сенсация" оказалась довольно сомнительной. Не то чтобы нам сильно не хотелось верить в развод Брежневой и Меладзе, но не помешало бы проверить информацию. А вот подтверждений громкому разводу мы так и не нашли. "Украинская блогерша и телеведущая Алена Жужа" оказалась никому не известна: украинские СМИ о ней не пишут, аккаунт в соцсетях не "пробивается". Похоже, сенсации от Жужи появляются только на SOLENKA.INFO: вот она рассказывает, что Брежнева оформляет гражданство Италии; обвиняет Лободу в пиар-романе с Тиллем Линдеманном; дает обличительное интервью о Максе Барских... Что за таинственная блогерша, которая в столь напряженное время откровенничает с российским СМИ..?

Проверили мы и профили Брежневой с Меладзе в запрещенных ныне соцсетях: совместные снимки оказались на месте, а супруги по-прежнему подписаны друг на друга.

Пришлось звонить помощнику.

- Вы по поводу так называемого развода? - ответил kp.ru Александр Пухов, который в телефонных базах записан личным помощником Константина Меладзе. - Знаете, я уже с ним не работаю и давно не общался с семьей. Мне уже звонили с телеканалов, но я ничего не могу прокомментировать. Самому интересно... Хотя сейчас вам вряд ли кто-то сможет ответить на этот вопрос.

И действительно: Вера Брежнева с мужем еще в феврале уехали в Италию, оборвав все контакты с российским шоу-бизнесом. Ни ей, ни ему дозвониться невозможно. Впрочем, у Меладзе есть бывшая жена Яна Сумм, которую он много лет назад оставил ради блондинки из "ВИА Гры". Расставание получилось некрасивым: любовники много лет обманывали Яну, лгали в глаза, о чем сама экс-супруга с обидой рассказывала в интервью. После развода с Меладзе она осталась одна с тремя детьми - дочерями Алисой (ей сейчас 22 года) и Лией (18 лет), а также сыном Валерием (17 лет), который страдает аутизмом. Много лет о Яне ничего не было слышно, но сейчас ее вдруг записали в разлучницы: мол, сомнительная история вернулась Брежневой бумерангом. Якобы сейчас Меладзе вывез экс-супругу с детьми в Италию, они живут все вместе, и Вере это сильно не нравится...

- Это неправда, - с ходу ответила Яна Сумм на звонок kp.ru. - Я давно не в Италии. Там у Кости гостила наша младшая дочь, и я приезжала, только чтобы забрать Лиечку. Виделись мы буквально 15 минут в аэропорту - Костя был один, без Веры. Знаете, я не лезу в чужую личную жизнь и даже с детьми это не обсуждаю. Я не знаю, как там у них было раньше, как стало сейчас. Но по моим наблюдениям, всё у них в семье в порядке.

А вот сами Брежнева и Меладзе пока отмалчиваются. Да и будут ли комментировать развод - большой вопрос. За семь лет брака их "разводили не единожды". Впрочем, сами звезды на конспирациях в личной жизни собаку съели: свой роман, например, они упорно отрицали много лет и даже свадьбу сыграли тайно.