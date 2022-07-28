Налоговая служба выставила счет на 77 тысяч рублей покойному Юрию Шатунову Фото: Иван МАКЕЕВ

Юрию Шатунову нет покоя даже на том свете: могилу артиста приходится охранять от безумных фанатов, а экс-продюсер Андрей Разин грозит наследникам судами за права на песни "Ласкового мая" и полощет имя Шатунова скандальными заявлениями о его убийстве. А теперь, спустя почти 40 дней, когда близкие готовятся к поминкам, выяснилось, что при жизни музыкант не успел рассчитаться по финансовым обязательствам.

Как стало известно сайту kp.ru, Налоговая служба выставила счет артисту на 77,7 тысяч рублей. Сюда входит и платеж за имущество в Москве (в 2018 году Шатунов по каким-то причинам не оплатил "письмо счастья" с налогом за квартиру), и многочисленные налоги на доходы, и пени за просрочку.

Между тем, Шатунов - не единственная известная фамилия в списке почивших должников. Так, по данным kp.ru, на Александре Градском до сих пор висит долг перед Налоговой на сумму 448 тысяч рублей (это платежи за роскошные дома и автомобили мэтра): гасить его родня не спешит из-за многочисленных споров и судебных тяжб по разделу наследства. А кроме того, неоплаченные счета нашлись и у Олега Табакова, умершего в 2018 году. Актер остался должен ФНС 85 тысяч рублей: это земельные налоги за 2014 и 2015 годы.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

"Долги переходят к наследникам"

- При вступлении в наследство любой нотариус извещает наследников, что они не только получают какое-то имущество, а также отвечают и по долгам умершего, - объяснил kp.ru юрист Михаил Алексеев, который на YouTube ведет свой канал о бизнесе и не только. - Процесс выступления в наследство может тянуться долгие годы из-за разногласий и судов, и все это время долг будет висеть. Гасить его должен тот, кто получит имущество. Если наследников несколько - солидарно в тех же долях, в которых было поделено наследство.

Если долгое время долг не гасить, дело может дойти до судебных разбирательств. ФНС обращается в суд, и судебные приставы по решению суда могут арестовать имущество наследника до тех пор, пока он не заплатит.