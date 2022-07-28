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28 июля 2022 11:55

Нет покоя даже на том свете: у Юрия Шатунова после смерти обнаружились долги

Налоговая служба выставила счет на 77 тысяч рублей покойному Юрию Шатунову
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Налоговая служба выставила счет на 77 тысяч рублей покойному Юрию Шатунову

Налоговая служба выставила счет на 77 тысяч рублей покойному Юрию Шатунову

Фото: Иван МАКЕЕВ

Юрию Шатунову нет покоя даже на том свете: могилу артиста приходится охранять от безумных фанатов, а экс-продюсер Андрей Разин грозит наследникам судами за права на песни "Ласкового мая" и полощет имя Шатунова скандальными заявлениями о его убийстве. А теперь, спустя почти 40 дней, когда близкие готовятся к поминкам, выяснилось, что при жизни музыкант не успел рассчитаться по финансовым обязательствам.

Как стало известно сайту kp.ru, Налоговая служба выставила счет артисту на 77,7 тысяч рублей. Сюда входит и платеж за имущество в Москве (в 2018 году Шатунов по каким-то причинам не оплатил "письмо счастья" с налогом за квартиру), и многочисленные налоги на доходы, и пени за просрочку.

Между тем, Шатунов - не единственная известная фамилия в списке почивших должников. Так, по данным kp.ru, на Александре Градском до сих пор висит долг перед Налоговой на сумму 448 тысяч рублей (это платежи за роскошные дома и автомобили мэтра): гасить его родня не спешит из-за многочисленных споров и судебных тяжб по разделу наследства. А кроме того, неоплаченные счета нашлись и у Олега Табакова, умершего в 2018 году. Актер остался должен ФНС 85 тысяч рублей: это земельные налоги за 2014 и 2015 годы.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

"Долги переходят к наследникам"

- При вступлении в наследство любой нотариус извещает наследников, что они не только получают какое-то имущество, а также отвечают и по долгам умершего, - объяснил kp.ru юрист Михаил Алексеев, который на YouTube ведет свой канал о бизнесе и не только. - Процесс выступления в наследство может тянуться долгие годы из-за разногласий и судов, и все это время долг будет висеть. Гасить его должен тот, кто получит имущество. Если наследников несколько - солидарно в тех же долях, в которых было поделено наследство.

Если долгое время долг не гасить, дело может дойти до судебных разбирательств. ФНС обращается в суд, и судебные приставы по решению суда могут арестовать имущество наследника до тех пор, пока он не заплатит.

Шоу-бизнесЗвезды: деньгиЮрий Шатунов: досье KP.RU