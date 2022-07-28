Немцы вот-вот узнают, что должны полякам по гроб жизни

Объявил об этом не сумасшедший активист, а депутат польского сейма, руководитель парламентской комиссии по подсчету суммы ущерба, причиненного Германией, Аркадиуш Мулярчик. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вот бывает же так: обстановка требует от Евросоюза продемонстрировать небывалые сплоченность и единство в борьбе с «путинской Россией» за «независимую демократическую Украину», и тут - ему коварно вонзают нож в спину. Да не враг, а один из своих - Польша!

1 сентября Варшава объявит сумму репараций, которую немцы должны заплатить полякам за ущерб, причиненный им во время Второй мировой войны. Объявил об этом не сумасшедший активист, а депутат польского сейма, руководитель парламентской комиссии по подсчету суммы ущерба, причиненного Германией, Аркадиуш Мулярчик. В тот же день, пообещал он, будет представлен и сам отчет о потерях Польши во Второй мировой войне, который сейчас переводят на основные иностранные языки.

Тут восхищает буквально все: и наглость поляков, их проверенная веками самоуверенность и спесь, многократно подтвержденная неблагодарность, коварство и претензии на роль ключевой державы Европы, ни разу, правда, не реализованные за последние столетия.

Но начнем с неблагодарности.

Известно, что по итогам Второй мировой войны к Польше (по инициативе товарища Сталина) отошли территории восточной Германии вдоль границ с Польшей и две трети Пруссии. Правда, на востоке поляки вернули земли, которые они удерживали вопреки международным решениям по итогам Первой мировой. Рассталась Польша с неразвитыми сельскохозяйственными регионами, а получила индустриально продвинутые немецкие земли, которые быстро заселили польские хуторяне. Получали поляки и репарации от немцев - их платила ГДР. Но в 1953 году Польша, как и Советский Союз, отказалась от них, потому что восточные немцы были тогда союзниками по соцлагерю.

Несколько лет назад поляки, заявив, что решения руководства Польской народной республики законными не признают, впервые заявили о том, что намерены требовать от немцев недоплаченных, по их мнению, репараций и контрибуций. Немцы дали понять, что разговаривать об этом даже не собираются. Но поляки с завидным упорством свои претензии к Берлину повторяли и повторяли. Ведь что еще не стоит забывать: за пятнадцать лет вхождения в ЕС, на 2019 год, Польша получила от него, за вычетом всех своих взносов, 110 миллиардов евро, больше, чем кто-либо из новичков союза. Всем ясно, что, по меньшей мере, треть этой суммы пришла от Германии, которая была экономическим мотором объединенной Европы. Но это, считают поляки, совсем другое…

Кстати, и с России, как наследницы Советского Союза, поляки тоже хотели получить… репарации за Вторую мировую. Об этом на полном серьезе в прошлом году заявлял заместитель министра культуры, национального наследия и спорта Ярослав Селлин. Тут и сказать просто нечего. 650 тысяч советских солдат, отдавших жизни за освобождение Польши, уже в расчет не принимаются? Судя по тому, с каким азартом в последнее время поляки уничтожали их могилы и памятники в их честь, именно так. Но это уже не о неблагодарности, а об откровенной наглости.

Теперь о самоуверенности и спеси. Нынешние власти Польши законодательно запретили, предусмотрев уголовное наказание, любые упоминания о сотрудничестве поляков в годы войны с фашистами и их участии в Холокосте. Не было этого, и все! Но ведь все это было… И пакт Гитлера-Пилсудского в 1934-м. И участие в растерзании Чехословакии в 1938-м. И совершенный поляками еврейский погром в деревне Едвабне в 1941-м. Европейские исследователи утверждают, что в годы Второй мировой войны в вермахте служило свыше 700 тысяч граждан довоенной Польши, в том числе этнических поляков - около 500 тысяч. Судить таких историков надо? Ведь по их подсчетам, за Гитлера в той войне погибло примерно столько же поляков, что и воевавших против него - 108 тысяч.

Ну и о коварстве и претензиях на роль лидера Европы. Здесь тоже много о чем можно было бы поговорить. Ограничимся событиями последнего времени. То, что Польша - самый эффективный инструмент влияния американцев на Европу, известно всем, да и сами поляки этого не скрывают, а даже гордятся, что у них с Вашингтоном свой давний роман. С какими трудностями сейчас столкнулся Евросоюз, тоже не секрет. Германия давно и заслуженно играет роль одной из ключевых стран ЕС, являясь его экономической опорой. И вот в тот самый момент, когда в Берлине ломают голову, как решить газовую проблему и оставить для немцев возможность хоть раз в день помыться, Варшава выкатывает свой доклад о том, сколько Германия должна заплатить Польше за прегрешения перед ней семидесятилетней давности. Причем решимость поляков непреклонна: «Мы не можем отступать, мы не можем быть мягкими. Мы не можем давать другим и ничего не требовать взамен, просто потому, что это всегда плохо кончается», - заявил на днях глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Кто не догадался сразу, поясним. Польша - вот истинный лидер Европы, именно она ратует за общеевропейские интересы и ценности, только она помогает Украине так, как никто другой. И разве она не имеет полное право срезать жирок с проявившей нерешительность и оппортунизм перед русскими Германии? Пусть помнит, что она должна полякам! Пока за Вторую мировую, а там, глядишь, и по жизни выйдет…

Поляки, кстати, далеко не первые, кто мечтает о недоплаченных репарациях за Вторую мировую. Греки не так давно тоже о своем желании раскошелить немцев за войну говорили. Но греки реально фашистам сопротивлялись, чего сказать о поляках нельзя. Как и о прибалтах - те как раз сотрудничеством с Гитлером и отличились, а контрибуции и репарации требуют с России - за «советские оккупации». И именно у прибалтов последние тридцать лет самозабвенно высчитывают, сколько русские им должны. Литовцы, например, претендуют на 800 миллиардов долларов. Для сравнения: общий ущерб Советского Союза от фашистских разрухи и грабежей в нынешних ценах составляет, по разным оценкам, от трех до десяти триллионов.

Итак, 1 сентября мы узнаем, сколько Германия задолжала Польше. Но нет-нет, ни о каком развале Евросоюза и речи нет! Просто там надо сменить начальство. Представители старой Европы явно не справляются. А вот младоевропейцы во главе с Польшей, как только власть в свои крепкие руки возьмут, слупят со «старичков», что им полагается, так все там и наладится. И уж точно тогда у Украины все получится, а России - не сдобровать.