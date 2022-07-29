Вопрос дня: Что мешает бизнесменам помогать простым людям?

Вопрос дня: Что мешает другим бизнесменам помогать простым людям? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Спецкор «КП» Алексей Овчинников. побывал в алтайском селе Бочкари, которое местный пивзавод превратил в оазис благополучия (читайте репортаж), а решили выяснить, почему другие бизнесмены не следуют этому примеру.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Нашим бизнесменам не хватает гордости. И поощрений от государства. Нужно льготное налогообложение для тех, кто инвестирует в развитие деревень, городов.

Алексей ТРЕТЬЯКОВ, председатель петербургской Ассоциации малого бизнеса:

- Социальная ответственность бизнеса - это маниловщина. Единственная задача бизнеса - извлекать прибыль на свой страх и риск. А вот государство должно ставить бизнес в такие условия, чтобы извлечение прибыли приносило пользу обществу. Обеспечьте загибающуюся деревню водой, дорогой, газом, а бизнес сам придет туда.

Сергей ДАРЬКИН, экс-губернатор Приморского края, президент инвестиционной группы «Тигр»:

- Мы же платим налоги! И каждый год выделяем по 300 миллионов рублей на благотворительность. А еще строим храм во Владивостоке, ледовый дворец. В Туле - футбольный манеж. Покупаем квартиры для сотрудников.

Леонид ГАРБАР, президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада:

- Почему не помогаем? Элементарно - у ресторанного бизнеса нет денег. Народ перестал ходить в рестораны и кафе - не на что. Мы раньше устраивали благотворительные обеды, кормили ветеранов, школьников. И с удовольствием дальше будем помогать, как только у людей появятся деньги и они снова начнут к нам ходить.

Антон НЕМЦОВ, директор по маркетингу компании Bitriver, сын Бориса Немцова:

- Самая эффективная поддержка населения достигается соучастием в социальных инвестициях местных властей. А особое внимание - человеческому капиталу. Грамотный народ с прокачанными бизнес-навыками сам сможет достичь больших высот.

Максим РУДАКОВ, бизнесмен, Новороссийск:

- Мешают административные препоны. Пропадает всякое желание помогать. Захочешь построить детскую площадку в городе, но просто так, даже с деньгами, ее не установить. Есть нормативы, нужно решать вопрос с землей, согласовывать в кабинетах... Сделаешь что-то, а потом боишься, что еще должен останешься.

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