Жена Александра Реввы сорвалась после известия о побеге артиста в Испанию

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Жена юмориста Александра Реввы разразилась гневной отповедью в адрес сплетников. Они распустили слухи о том, что, якобы, семья артиста покинула Россию и чуть ли не сбежала в Испанию. Анжелика Ревва не стала молчать и припечатала завистников.

У жены Александра Реввы сдали нервы. Анжелика Ревва пригрозила злопыхателям после слухов об отъезде ее семьи в Испанию. Как отметила супруга юмориста, всех лжецов ждет повестка в суд.

"Это неправда. Кому какое дело, где мы находимся. Сейчас лето, каникулы. Люди путешествуют в Турцию, Испанию, в Геленджике отдыхают", - цитирует женщину Тeleprogramma.pro.

Анжелика посоветовала не лезть в ее семью. "Это частная информация. Не хочу комментировать. Я никуда не убегала. Объяснять, где нахожусь, я не считаю нецелесообразным. Никто страну не покидал. Сейчас просто время отпусков", - сорвалась женщина.

Ранее появилась информация о том, что Александр Ревва с семьей уехал из России в Испанию. При этом сплетники утверждали, что в России у шоумена якобы заблокировали все счета.

Все это выглядит странно. Ведь недавно стало известно, что жена Реввы купила апартаменты в Москве за 170 миллионов рублей. Элитные хоромы площадью 250 квадратных метров расположены в одном из небоскребов столицы за 160-170 миллионов рублей.

Это не единственная дорогостоящая недвижимость семьи популярного шоумена. Так, у него есть дом в Подмосковье, который находится в 50 километрах от МКАД. На участке построен коттедж в 250 квадратных метров. Также, по неофициальной информации, Александр раскошелился на апартаменты в Дубае за 42 миллиона рублей. Так что теперь у звезды Comedy Club есть вид на жительство в ОАЭ.