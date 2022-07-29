Вам и не снилось: сколько заработали на своих марафонах Ксения Собчак, Настя Ивлеева и Виктория Боня

На днях завершился нашумевший онлайн-марафон "Метод Собчак", где Ксения учила обывателей своим секретам успеха Фото: Борис КУДРЯВОВ

Оксана Самойлова переезжает в особняк за 10 млн долларов, Елена Блиновская на шоппинге в Дубае вместо сумочки покупает квартиру и становится резидентом, Регина Тодоренко устраивает роды в Канаде за 1 млн рублей... А почему бы и нет, если инфоцыганский бизнес (см. "Словарик КП") цветет и пахнет? Похоже, на ближайшие годы звезды нашли золотую жилу, из которой качают огромные деньги. Насколько огромные, подсчитал сайт kp.ru.

КСЕНИЯ СОБЧАК

На днях завершился нашумевший онлайн-марафон "Метод Собчак", где Ксения учила обывателей своим секретам успеха. Увы, этот проект, проходивший под флагом борьбы с инфоцыганством, по мнению юристов, сам стал его классическим образцом (мы об этом уже писали). Звезда читала лекции с суфлера, пичкая народ информацией из открытых, а главное, бесплатных источников.

В курсе скандальной блондинки, по ее признанию, приняли участие 2,5 тысячи человек. Стандартные тарифы - 12 и 40 тысяч рублей. Плюс еще 10 человек оплатили вип-пакеты за 600 тысяч. Математика простая: умножаем минимальный тариф на посещаемость, плюсуем "випов" и получаем нижнюю планку доходности. То же самое проделываем с максимальным тарифом - вот вам "потолок".

Курс: "Метод Собчак"

Количество участников: 2,5 тыс. человек*

Стоимость курса: 12 тыс., 40 тыс. и 600 тыс. рублей (всего 10 человек на вип-тарифе)

Общая выручка: от 36 млн до 106 млн рублей.

*Здесь и далее указаны цифры из интервью авторов, открытых источников либо неофициальные инсайдерские данные.

НАСТЯ ИВЛЕЕВА

Звезда "Орла и решки" поступила мудро, установив на свой фитнес-марафон весьма скромные по звездным меркам тарифы. И в итоге взяла количеством: ее трехнедельный курс тренировок "во имя упругих ягодиц, красивой осанки, пресса и потери жира" купили десятки тысяч последовательниц.

Звезда "Орла и решки" поступила мудро Фото: Борис КУДРЯВОВ

Курс: "Лютый флекс"

Количество участников: 89 тыс. человек.

Стоимость курса: 2,8 тысячи и 3,2 тыс. рублей.

Общая выручка: от 249 млн до 284 млн рублей.

РЕГИНА ТОДОРЕНКО

Телеведущая с азартом вписалась в ряды инфоворотил: привлекла к лекциям безработного мужа Влада Топалова и выпустила свой продукт в рекордно короткие сроки. Возможно, именно поэтому он оказался набит всякими глупостями. "Если вам сложно исполнять желания, связанные с деньгами, значит, вы не видите изобилия в сфере экономики", - учила Регина. Сама она явно видит: сразу после марафона Тодоренко купила еще одну квартиру в Москве.

Телеведущая с азартом вписалась в ряды инфоворотил Фото: Михаил ФРОЛОВ

Курс: "Люби, делай, мечтай"

Количество участников: 4,9 тыс. человек.

Стоимость курса: 5,5 тыс. и 10,5 тыс. рублей.

Общая выручка: от 27 млн до 51,5 млн рублей.

ОКСАНА САМОЙЛОВА

Жена Джигана потрудилась над контентом: ее лекции сменялись мультиком про девочку Оксану, которая приехала из деревни в Москву и всего добилась сама (а обвинения в эскорте пусть останутся на совести злопыхателей). Самойлова раскрыла "тайные знания успешных людей" и дала список хороших привычек, которые воспитывают мышление богача: например, читать аффирмации, принимать витамины, заботиться о своем теле.

Жена Джигана потрудилась над контентом Фото: СОЦСЕТИ

Курс: "Стратегия на миллион"

Количество участников: 11 тыс. человек.

Стоимость курса: 6 тыс., 12 тыс., 35 тыс. и 300 тыс. рублей (около 12 человек на вип-тарифе)

Общая выручка: от 70 млн до 390 млн рублей.

ВИКТОРИЯ БОНЯ

Жизнь в Монако сама себя не оплатит, поэтому Вика уже много лет зарабатывает на своей русскоязычной аудитории. Минимальный доход, по ее признанию, составляет 50 тысяч долларов в месяц (ок. 3 млн рублей). Но на марафоне женщин-богинь, где Боня учила дышать пальчиками, рожать без анестезии и заставлять мужчин работать, звезда соцсетей подняла гораздо больше.

Жизнь в Монако сама себя не оплатит, поэтому Вика уже много лет зарабатывает на своей русскоязычной аудитории Фото: Личный архив

Курс: "Женщина на миллион 2.0"

Количество участников: 3 тыс. человек.

Стоимость курса: 9 тыс., 13 тыс., 80 тыс. и 250 тыс. рублей (около 10 человек на вип-тарифе)

Общая выручка: от 29,5 млн до 242,5 млн рублей.

НУ И НУ!

Рекордсмены гребут миллиарды

Первопроходец онлайн-курсов в или "мать инфоцыган" Елена Блиновская запустила свой "Марафон желаний" в 2015 году: на первый поток пришли всего 150 человек. А с 2020 года годовая аудитория Блиновской, по оценкам экспертов, составляет уже 100 тысяч человек; годовая выручка - ок. 330 млн рублей.

Но рекорд пока держит Федор Белогай (бойфренд «фабрикантки» Риты Дакоты): если верить блогеру, на его курс по питью кипятка "от всех болезней" зарегистрировались 57 тысяч желающих. При цене марафона в 26 тысяч рублей это 1 млрд 482 млн дохода!

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Почему звездные курсы - сплошной "развод"?

Наталья Кундера, метолодог (специалист, который разрабатывает образовательные продукты) и основатель агентства по методологии "WES":

- Главная проблема заключается в том, что знаменитости на этих марафонах - зачастую "говорящие головы": за них все придумывают продюсеры. Обычно звездам предлагают стать лицом нового курса за 50%-70% от дохода, вилка может быть разной. А делать почти ничего не надо: большинство курсов пишется под суфлер - человек просто читает текст, даже не понимая, о чем это.

Вторая причина, по которой марафоны селебрити получаются такими зашкварными, - это сами покупатели. Продюсеры определяют целевую аудиторию, например: мамочка в декрете, живет на пособие или зарплату мужа, хочет ничего не делать и всё иметь. Ей нужна волшебная таблетка - окей, она ее получит. Это закон маркетинга: есть потребность - значит, нужно ее закрыть. Так из уст звезды появляется продуктовое обещание: "Ты поймешь, как получить всё в этом мире, просто изменив себя", начинается агрессивное промо и прогрев аудитории, чтобы как можно больше народу купили курс.

Третья проблема - к работе над марафонами не привлекают методологов, которые могли бы упорядочить даже самую разбросанную информацию. Уроки пишут случайные люди - сами продюсеры либо ассистенты. Почему? Наверное, в целях экономии.

Ну и четвертая беда: продюсеры берут информацию для уроков из открытых источников. Ведь если звезде, у которой нет твердой экспертности, дать слишком сложный текст, она просто не сможет его убедительно прочитать. Казалось бы, почему не позвать самого эксперта, который даст людям полезные знания? А здесь мы возвращаемся к проблеме №2. Ведь если аудитория купила курс блогера Гусейна Гусанова, она хочет смотреть на Гусейна Гасанова. Если заменить его другим спикером, люди потребуют вернуть деньги. Вот такой замкнутый круг.

Естественно, это не значит, что нормальных марафонов не бывает: полезные инфопродукты, в том числе от знаменитостей, существуют. Просто их гораздо меньше.

А можно ли вернуть деньги?

Адвокаты, с которыми "КП" неоднократно консультировалась на тему инфоцыганства, в один голос утверждают: если курс не оправдал ваши ожидания, вернуть деньги возможно через суд. Но на деле это оказывается не так-то просто.

Например, Равиль купил курс по продюсированию у 21-летнего блогера в запрещенограме. Цена сразу не оговаривалась, только при личном созвоне.

- Уже потом я понял, что продавец на меня давил, манипулировал, - рассказал парень "Комсомолке". - Например, он требовал не раздумывать, а принять решение быстро. Использовал такой фокус: загадал число и попросил меня отгадать его за 30 секунд. Я пытался угадать, а на самом деле за это время надо было просто по очереди назвать все варианты. "Надо попробовать всё!", - сказал он.

В итоге, Равиль купил курс в кредит за 79 990 рублей. Посмотрел всего один урок и на следующий день решил отменить участие и вернуть деньги. Но сделать это в два клика, как оплату, не получилось.

- В банке мне ответили отказом, мол, прошло уже более суток. Тогда я написал блогеру-продавцу, но он был непреклонен: "У нас политика компании - не возвращать деньги", - продолжает покупатель марафона. - Официальная претензия тоже не принесла результата - мне прислали какую-то отписку. Пришлось обращаться в суд. Я составил иск на 110 тысяч рублей - это деньги за непросмотренные уроки плюс моральный ущерб.

В результате, продавец и покупатель результате сошлись на мировом соглашении: спустя пять месяцев Равилю наконец вернули 52 тысячи рублей.

- Пришлось согласиться на эту сумму, иначе всё грозило обернуться долгим и нудным разбирательством. По моим подсчетам, на этой истории я потерял около 26 тысяч на платежах банку, потратил время и нервы, - признался Равиль. - Хорошо еще, что у меня был знакомый юрист, консультировал бесплатно. А то вообще бы остался ни с чем. Поэтому мой совет всем: покупайте марафоны с холодной головой, только если вам это действительно нужно, не ведитесь на уловки маркетинга. А еще лучше - заранее изучите с юристом договор оферты.

СЛОВАРИК "КП"

Онлайн-марафон (иногда курс, путеводитель, марафон желаний или успеха) - это обучающие курсы, состоящие из нескольких уроков (обычно 20-30 занятий) в виде записанных заранее видеолекций или голосовых сообщений в мессенджерах. Как правило, за допплату ученик получает куратора и домашние задания. Большинство марафонов учат успеху, а не какой-либо профессии. Подразумевается, что после прохождения курса слушатель ощутит в себе подъем сил и сможет справиться со всеми проблемами.

Инфоцыгане - предприниматели в Сети, которые продают обучающие онлайн-продукты без какого-то измеримого КПД. Они не является экспертами и не учат конкретным навыкам, а рассказывают о важности уверенности в себе, целеполагания и т.п. Как правило, их продукт - это смесь мотивационных практик, психологических фишек и эзотерического тумана. Вся эта информация давно доступна бесплатно.