Приход России в марте 2022 года стал шоком для большинства. Даже для тех, кто ее искренне ждал Фото: Дмитрий СТЕШИН

1. Как нас встретили?

Если в начале 20 века, рядовой малоросс при смене власти, спокойно переворачивал портрет на стене другой стороной, снимал или доставал иконы, стирал пыль с дежурного каравая, то теперь, этот навык оказался утерян. Обретение самостийности Украиной в 90-х годах шло очень плавно, и никто даже не предполагал, что Незалежная станет проектом «Антироссия». Приход России в марте 2022 года стал шоком для большинства. Даже для тех, кто ее искренне ждал – так мне рассказывали местные. «Мы вам боимся махать, но мы вам улыбаемся» - говорили жители Запорожья нашим военным.

Среди недовольных приходом России был, например, крупный бизнес, связанный со спекуляциями зерном Фото: Дмитрий СТЕШИН

Недовольны приходом России были следующие категории граждан. Чиновничество и их обслуга. Чиновников, на условно пророссийские территории, Украина завозила из традиционно-русофобских, западенских регионов. Крупный бизнес, на освобожденных территориях связанный с зерновым трейдингом или, по-русски, со спекуляциями зерном. Слой так называемых «политических украинцев» - жертв киевской пропаганды. Это люди, никогда не говорившие даже на суржике, но готовые пролить кровь (пусть даже на словах) за государство, истребляющее их родной язык и культуру. Люди, не согласные с возвращением этих земель на Родину, бегут из Запорожья. Потоки беженцев сильно сократились, но до сих пор, в ПГТ Васильевка на жаре стоят сотни машин беженцев. Украина их пропускает через линию фронта крайне неохотно. Для Украины это традиционно «вата» и «сепары».

2. Что потеряли жители Запорожской области?

Хаос первых послевоенных месяцев. Весной на этих землях практически не было органов власти. Их пришлось создавать заново. Потерю рабочих мест – порушились все логистические цепочки, перестала работать региональная экономика. Овощеводы, а это половина сельскохозяйственного производства к апрелю поняли, что будут проблемы с вывозом продукции и просто не стали саживать поля. Мелкие хозяйства, с теплицами, тоже решили выждать, засеяв лишь половину площадей. Закрылось множество кафе, городских и придорожных. Долго лихорадило сеть аптек и маленьких магазинчиков, пока не пошли поставки российских лекарства и товаров.

Россия еще не продемонстрировала свою социальную мощь на освобожденных территориях Фото: Дмитрий СТЕШИН

Владельцам среднего бизнеса угрожали бандеровцы, если они вздумают открыться и «работать на оккупантов». Что тут говорить, у этих нелюдей хватило ума разбить стекла в первом детском саду, открывшемся в Мелитополе! Обрушилось множество социальных связей – их прервала линия фронта. Даже между близкими родственниками возникла невидимая стена из обид, зависти, взаимных претензий. Одни называют «оккупацией» приход России, другие, этим же словом характеризуют 30 лет Незалежности.

3. Что получили?

У меня есть такой вопрос-маркер, который задаешь жителю бывшей Украины и смотришь, как изменяется его лицо. Звучит этот вопрос так: «Вы понимаете, что теперь живете в огромной стране, раскинувшейся от Тихого океана до Балтики?». Этот факт у людей где-то на краю сознания, многие его просто не осознали. Пока. Теперь к делам земным.

У простого гражданина Украины в последнее десятилетие было две беды, кроме дорог, конечно: кредиты и коммуналка. Обычный малоросс при Порошенко-Зеленском оказался в кредитах просто по уши и в большинстве случаев, уже работал чтобы выплачивать проценты. Вторая беда – стоимость коммуналки. Украинские кредиты, как правило Приват-банка, новая власть просто отменила, как не было их. И аннулировала долги по коммунальным услугам, введя новые тарифы. По этим тарифам все стало дешевле: газ в 5,3 раза горячая вода - в 2,3 раза отопление - в 2,6 раз электроэнергия - в 1,8 раза.

Многие пока не осознали факт, что теперь живут в огромной стране, раскинувшейся от Тихого океана до Балтики Фото: Дмитрий СТЕШИН

Россия пока не продемонстрировала свою социальную мощь на освобожденных территориях. Но можно не сомневаться. Здесь будут выдавать материнский капитал. Фермеры (как в Крыму) почувствуют всю прелесть гос. программ по поддержке сельского хозяйства – на Украине они были, но не работали. Государству Украина был неинтересен средний землевладелец, оно формировало рынок земли для крупных латифундистов с западными капиталами. Дети смогут поступить в любой российский ВУЗ на бесплатное обучение. Но, первое, с чего начала Россия – стала ремонтировать дороги, которыми не занимались со времен сговора в Беловежской пуще в 1991 году.

4. Что получила Россия стратегически?

Азовское море в свое полное распоряжение, то есть, оно стало внутренним водоемом России. И кого только Россия не вышибала веками с берегов этого моря с конца 18 века по век 21-й! Всем от чего нужно было Приазовье – туркам, крымским татарам, европейской коалиции, пытавшейся в 19 веке захватить Крым, наконец, немцам.

Своей истории здесь можно больше не стесняться Фото: Дмитрий СТЕШИН

Второй самый важный момент – сухопутный коридор в Крым, по сути, прямая дорога Ростов-Симферополь. Шоссейные дороги и еще один железнодорожный путь. Прямое сообщение с Донбассом через Приазовье. Водный путь в Черное и Средиземное море через Мариупольский порт и порт в Бердянске.

И, разумеется, на данный момент, Россия получила важный плацдарм для специальной операции. Впереди освобождение Харькова, Николаева, Днепропетровска и далее…

5. Что приобрела Россия для экономики?

Первое и самое главное – уникальные земли, дающие и по два урожая в год в умелых руках. Даже сейчас в условиях перехода от «серой зоны» к России, все пшеничные поля в Запорожье выглядят так: на них либо уже убрали пшеницу, либо там, в этот момент, работают комбайны. Там, где комбайны не работают –, там растет, как говорят здесь – «семечка», ждет своего часа.

В прошлом году Запорожская область дала самый большой урожай зерна в новейшей истории 3 млн. 210 тыс. тонн зерна. Просто вдумайтесь в эту цифру. Для примера, в год ЕС потребляет 55 млн. тонн зерна. Вторая по значимости культура – подсолнечник, причем на территории области есть маслобойни, никуда семечку везти не надо.

Даже не смотря на все трудности, овощеводы серьезно опустили цены на свою продукцию Фото: Дмитрий СТЕШИН

Овощеводство в этом году по объективным причинам не запустилось на полную катушку. Были огромные проблемы с вывозом продукции в Крым, но даже не смотря на эти препятствия, овощеводы серьезно опустили «курортные» крымские цены на овощи. А есть еще Россия с узбекскими помидорами «бычье сердце» по 300-400 рублей за килограмм. Для примера, на самом дорогом рынке Мелитополя, Центральном, килограмм таких помидор неделю назад стоил 18 рублей…

На данный момент, под контролем России находится Запорожская АЭС, вырабатывавшая на Украине половину электроэнергии. На оккупированной части области ждут освобождения такие промышленные гиганты, как «Днепроспецсталь», «Запорожсталь» и «МоторСич», на который так облизывались все, кому не лень – от турок до китайцев.

Скорее всего, сразу же после окончания спецоперации в Приазовье начнется бум туристического бизнеса – Сочи и Крым уже не вмещают всех туристов. И нет никаких сомнений, что Запорожье будет не дотационным, а преуспевающим регионом России.

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