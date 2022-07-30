Айсен Николаев, глава Якутии: Нынче площадь, пройденная огнём, у нас меньше, чем в прошлом году, в 10 раз

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Фото: Евгения ГУСЕВА

На сайте KP.RU уже публиковались мои беседы с губернаторами - Дегтяревым (Хабаровский край, там пожары), Кожемяко (Приморье, здесь - наводнение, Осиповым (в Забайкалье тоже опять все затопило )

В субботу, 30 июля, я связался по телефону с главой Якутии. Вот наш разговор…

- …Айсен Сергеевич, здравствуйте. Гамов Александр из «Комсомольской правды». Мы переживаем, у вас там пожары, пожары… Как справляетесь, расскажите, пожалуйста? До вас не дозвониться, вы, видимо, на выезде, как раз этим занимаетесь?

- Да, я на выезде…

У нас нынче, конечно, ситуация гораздо легче, чем была в прошлом году, благодаря помощи президента и правительства.

Площадь, пройденная огнем, по сравнению с 2021-м, меньше, более чем в 10 раз.

- Это какая?

- Если в прошлом году в это время было уже под 3 миллиона сгоревших гектаров, 3 миллиона гектаров, то сейчас - это менее 300 тысяч.

- А как удалось? Раньше начали гасить?

- Во-первых, благодаря президенту было увеличено финансирование на Якутию почти в 5,5 раз.

Во-вторых, в этом году проводим эксперимент. Мы дополнительно «законтрактовались» с авиацией, и у нас с мая и июня довольно активно используются самолеты-зондировщики, с помощью которых вызывают искусственные дожди.

(За счет бюджета республики на эти цели выделено средств в 2,5 раза больше, чем в 2021-м.)

На наш взгляд, это позволило как раз май-июнь пережить более-менее нормально. Сейчас вот началась жара, и, несмотря на то, что у нас сводки тревожные, мы видим, что в тех районах, где раньше всегда были проблемы, ситуация на порядок лучше, чем в прошлом году.

Очень тяжелая обстановка на границе с Хабаровским краем.

- Я знаю, мне губернатор Михаил Дегтярев рассказывал.

- Самые большие пожары сейчас там, на севере края. Это как раз граница с Якутией.

На значительной территории республики стояла температура под 40 градусов. И несколько дней назад произошли достаточно драматические события, когда внезапно, только что возникший лесной пожар, при сильнейшем ветре - под 20 метров в секунду, охватил большую площадь. Огонь перекинулся даже через реку (ширина - более 100 метров).

И у нас сгорело два жилых дома.

Поэтому, сейчас большое количество людей из федерального резерва переброшено к нам, работает авиация МЧС, задействованы наши силы.

Мы надеемся, что продержимся.

- Мне Дегтярев рассказывал, что авиация, которая у вас базируется, даже им теперь помогает бороться с огнём.

- Да, потому что из Хабаровска долететь до северной оконечности края на тушение пожаров дольше, чем из Якутска. Лётчики, которые работают у нас, конечно, помогают и соседям.

Это всегда так у нас было. Мы, дальневосточники, друг друга поддерживаем.

- А вот вы сказали – в пять раз больше средств выделил президент. Это - конкретно на борьбу с пожарами или - вообще?

- Это - на лесные пожары (то есть, на борьбу с ними) и на содержание лесного хозяйства.

Это позволило нам более чем в два раза увеличить штатную численность.

Помнится, я вам, Александр, рассказывал, что у нас, по всей республике, конкретно лесами занимались примерно 500 человек.

А сейчас, благодаря вот этим решениям президента, штатная численность - 1100, это и авиалесоохрана, и наземные формирования лесресурса.

- И все штаты укомплектовали, да?

- Да, и все укомплектовано, все действует, все сейчас на борьбе с пожарами.

Более того, мы тоже, как я уже сказал, в республике на свои средства мы смогли увеличить финансирование. У нас увеличена численность службы спасения, создана специальная группировка, которая тоже активно сейчас работает на тушении лесных пожаров.

Ну, и благодаря тому, что, по поручению президента были облегчены критерии ведения ЧС (режима чрезвычайной ситуации. - А.Г.), сейчас действует федеральная ЧС на территориях Хабаровского края и республики Саха (Якутия). И, благодаря этому, сейчас и МЧС очень активно подключилось.

- А прогнозы и перспективы какие?

- Вот по нашим расчетам, мы должны продержаться где-то неделю, чтобы вот эта аномальная жара под 40 градусов уже закончилась, наступила бы обычная для этого времени температура - 20-25 градусов. И все-таки - пришли бы северные циклоны с дождями, которые, конечно же, существенно снизят класс пожарной опасности.

- Понял. Ну, ладно, у вас и голос бодрее, чем в прежние разы. Спасибо огромное. Держитесь, мы болеем за вас.

- Спасибо!