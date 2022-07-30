Айсен Николаев, глава Якутии: Нынче площадь, пройденная огнём, у нас меньше, чем в прошлом году, в 10 раз

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
Фото: Евгения ГУСЕВА
На сайте KP.RU уже публиковались мои беседы с губернаторами - Дегтяревым (Хабаровский край, там пожары), Кожемяко (Приморье, здесь - наводнение, Осиповым (в Забайкалье тоже опять все затопило )
В субботу, 30 июля, я связался по телефону с главой Якутии. Вот наш разговор…
- …Айсен Сергеевич, здравствуйте. Гамов Александр из «Комсомольской правды». Мы переживаем, у вас там пожары, пожары… Как справляетесь, расскажите, пожалуйста? До вас не дозвониться, вы, видимо, на выезде, как раз этим занимаетесь?
- Да, я на выезде…
У нас нынче, конечно, ситуация гораздо легче, чем была в прошлом году, благодаря помощи президента и правительства.
Площадь, пройденная огнем, по сравнению с 2021-м, меньше, более чем в 10 раз.
- Это какая?
- Если в прошлом году в это время было уже под 3 миллиона сгоревших гектаров, 3 миллиона гектаров, то сейчас - это менее 300 тысяч.
- А как удалось? Раньше начали гасить?
- Во-первых, благодаря президенту было увеличено финансирование на Якутию почти в 5,5 раз.
Во-вторых, в этом году проводим эксперимент. Мы дополнительно «законтрактовались» с авиацией, и у нас с мая и июня довольно активно используются самолеты-зондировщики, с помощью которых вызывают искусственные дожди.
(За счет бюджета республики на эти цели выделено средств в 2,5 раза больше, чем в 2021-м.)
На наш взгляд, это позволило как раз май-июнь пережить более-менее нормально. Сейчас вот началась жара, и, несмотря на то, что у нас сводки тревожные, мы видим, что в тех районах, где раньше всегда были проблемы, ситуация на порядок лучше, чем в прошлом году.
Очень тяжелая обстановка на границе с Хабаровским краем.
- Я знаю, мне губернатор Михаил Дегтярев рассказывал.
- Самые большие пожары сейчас там, на севере края. Это как раз граница с Якутией.
На значительной территории республики стояла температура под 40 градусов. И несколько дней назад произошли достаточно драматические события, когда внезапно, только что возникший лесной пожар, при сильнейшем ветре - под 20 метров в секунду, охватил большую площадь. Огонь перекинулся даже через реку (ширина - более 100 метров).
И у нас сгорело два жилых дома.
Поэтому, сейчас большое количество людей из федерального резерва переброшено к нам, работает авиация МЧС, задействованы наши силы.
Мы надеемся, что продержимся.
- Мне Дегтярев рассказывал, что авиация, которая у вас базируется, даже им теперь помогает бороться с огнём.
- Да, потому что из Хабаровска долететь до северной оконечности края на тушение пожаров дольше, чем из Якутска. Лётчики, которые работают у нас, конечно, помогают и соседям.
Это всегда так у нас было. Мы, дальневосточники, друг друга поддерживаем.
- А вот вы сказали – в пять раз больше средств выделил президент. Это - конкретно на борьбу с пожарами или - вообще?
- Это - на лесные пожары (то есть, на борьбу с ними) и на содержание лесного хозяйства.
Это позволило нам более чем в два раза увеличить штатную численность.
Помнится, я вам, Александр, рассказывал, что у нас, по всей республике, конкретно лесами занимались примерно 500 человек.
А сейчас, благодаря вот этим решениям президента, штатная численность - 1100, это и авиалесоохрана, и наземные формирования лесресурса.
- И все штаты укомплектовали, да?
- Да, и все укомплектовано, все действует, все сейчас на борьбе с пожарами.
Более того, мы тоже, как я уже сказал, в республике на свои средства мы смогли увеличить финансирование. У нас увеличена численность службы спасения, создана специальная группировка, которая тоже активно сейчас работает на тушении лесных пожаров.
Ну, и благодаря тому, что, по поручению президента были облегчены критерии ведения ЧС (режима чрезвычайной ситуации. - А.Г.), сейчас действует федеральная ЧС на территориях Хабаровского края и республики Саха (Якутия). И, благодаря этому, сейчас и МЧС очень активно подключилось.
- А прогнозы и перспективы какие?
- Вот по нашим расчетам, мы должны продержаться где-то неделю, чтобы вот эта аномальная жара под 40 градусов уже закончилась, наступила бы обычная для этого времени температура - 20-25 градусов. И все-таки - пришли бы северные циклоны с дождями, которые, конечно же, существенно снизят класс пожарной опасности.
- Понял. Ну, ладно, у вас и голос бодрее, чем в прежние разы. Спасибо огромное. Держитесь, мы болеем за вас.
- Спасибо!