В Санкт-Петербурге прошел парад по случаю Дня Военно-морского флота Российской Федерации Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 31 июля, прошел парад по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ) Российской Федерации. Сайт KP.RU публикуют фотографии и видео с этого мероприятия.

Президент России принял главный военно-морской парад Фото: REUTERS

Перед парадом президент России Владимир Путин утвердил Корабельный устав Военно-Морского Флота и Морскую доктрину Российской Федерации.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Как заявил российский лидер, комментируя эти документы, страна открыто обозначила зоны и границы, а также будет обеспечивать защиту «твердо и всеми средствами».

Поздравление от Владимира Путина с Днем ВМФ

Позже президент России принял главный военно-морской парад. Глава государства поздравил военнослужащих и россиян с Днем Военно-морского флота.

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Парады боевых кораблей принимают основные базы нашего флота. Здесь, в акватории древней Невы и Кронштадта проходит главный морской парад. Петр Первый навечно связал историю флота с историей государства российского. Утверждена и новая морская доктрина России. Мы открыто обозначили зоны и границы России. Защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами, - подчеркнул президент.

Владимир Путин с министром обороны Сергеем Шойгу, главнокомандующим Военно-морским флотом Николаем Евменовым и врио командующего войсками ЗВО Владимиром Кочетковым Фото: kremlin.ru

Фото и видео морской части Парада ко Дню ВМФ

В параде по случаю Дня Военно-морского флота приняли участие 36 кораблей и катеров, а также семь парусников и четыре субмарины. Так по Неве прошли фрегат «Адмирал Горшков», корвет «Меркурий», большой десантный корабль «Иван Грен» и другие судна различных классов.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Кроме того, в этом году впервые в истории парада можно было увидеть особенный патрульный катер с полностью женским экипажем.

Фото: Артем КИЛЬКИН

А на палубе десантного катера «Иван Пасько» по Неве проехал легендарный ботик Петра I, "дедушка русского флота".

По Неве проехал легендарный ботик Петра I Фото: Артем КИЛЬКИН

Именно с него более трех веков назад началась славная история русского военного кораблестроения.

Фото и видео воздушной части Парада ко Дню ВМФ

В небо поднялись 42 летательных аппарата, среди них самолеты Су-24М, Су-27, Миг-31, МиГ-29К, самолет - амфибия Бе-200, самолеты Ту-142МК, а также транспортные самолеты Ан-72, Ту-154, Ту-134, противолодочный Ил-38.

В небо поднялись 42 летательных аппарата Фото: Артем КИЛЬКИН

Кроме того, в небе над Питером можно было увидеть вертолеты Ми-8, Ка-27, Ка-29, Ка-31.

В небе над Питером можно было увидеть вертолеты Ми-8, Ка-27, Ка-29, Ка-31 Фото: Артем КИЛЬКИН

Завершил парадный строй авиации группа штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России, которые раскрасили небо над Санкт-Петербургом российским триколором.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Всего в параде участвовало более трех с половиной тысяч военных.