Следы на Луне отличаются от подошв ботинок американских астронавтов

Американцы на Луну все-таки высаживались, несмотря на доводы скептиков. Фото: Shutterstock

Вернулись домой без сменной обуви

К памятной дате - 53-й годовщине первой прогулки по Луне – NASA напомнило об историческом событии: обнародовало видео, составленное из снимков, сделанных с борта лунного орбитального аппарата (The Lunar Reconnaissance Orbiter Camera - LROC) с разной высоты. Камера словно бы приближает наблюдателя к месту посадки «Орла» - лунного модуля Аполлона-11 - так, что становятся заметными и посадочный стол, с которого потом взлетел «Орел», и дорожки следов, натоптанные Нилом Армстронгом и Эдвинам Олдрином 21 июля 1969 года за 2 часа 31 минуту 40 секунд пребывания на лунной поверхности в Море Спокойствия (Mare Tranquillitatis).

Ясно, как лунный день: ботинками, в которые были обуты астронавты столь рифленые следы оставить невозможно.

Видео, по замыслу NASA, убедительно свидетельствовало, что американцы на Луну все-таки высаживались. Хотя бы раз. Несмотря на сомнения непримиримых скептиков.

Непримиримые скептики не остались в долгу: ответили более крупным планом, если так можно выразиться. А именно распространили по соцсетям снимки, которые со всей очевидностью доказывали: прогулка по Луне Армстронга и Олдрина это какой-то фейк. Не могли они оставить там те следы, фотографии которых были предъявлены общественности. Только слепой не заметит несоответствие: у лунных ботинок экипажа «Аполлона-11», выставленных в Национальном музее воздухоплавания и астронавтики Смитсоновского института США (The Smithsonian's National Air and Space Museum), подошвы - почти гладка, а следы совсем другие. От рифленой подошвы.

Поверх сапог астронавты надевали боты

Снимки скафандра и ботинок в 2016 году сделал американский астроном Фил Плейт (Phil Plait). Из них-то и был сделан фотографический мем. Следящие за многолетней «битвой» скептиков со здравым смыслом, вспомнят, что и мему-то уже несколько лет. Он, уличающий американцев в обмане, снова и снова всплывает к очередной годовщине экспедиции «Аполлона-11». По случаю, что называется. Каждый раз появляется и «оправдание» - не менее убедительное, чем сами снимки, положенные в основу обвинения.

Да, ботинки, выставленные в музее, подлинные и подошвы у них гладкие. Рифленые следы несомненно сфотографированы на Луне. Они в самом деле оставлены в лунной пыли рифлеными подошвами. Тем не менее уличить американцев на основе всего этого в «лунном обмане» нельзя.

Сернан свои боты прихватил домой. Фото: Erik Cox

Несоответствие объясняется просто. Для прогулок по лунной поверхности астронавты надевали поверх штатных ботинок дополнительную обувь – своего рода боты с калошами. Так называемый комплект A7LB Space Suit, по классификации NASA.

Боты с толстыми и сильно рифлеными калошами хорошо видны на многих снимках. Они обеспечивали хорошее сцепление с грунтом, служили дополнительной защитой от механических повреждений.

Словом, как говорил следователь Подберёзовиков еще до полета американце на Луну в комедии «Берегись автомобиля: «Это нога у того, у кого надо нога».

Спрашивается, где эти боты? На Луне. Армстронг и Олдрин оставили их рядом с посадочным столом, избавляясь от лишнего веса. Астронавты, освободив место для образцов лунного грунта, оставили на поверхности нашего естественного спутника около ста предметов, без которых можно было обойтись, возвращаясь на Землю.

Снимок дополнительной обуви крупнее.

Аттракцион невиданной четкости

Некоторые следы в лунной пыли отдельно и специально фотографировал Эдвин Олдрин – для истории и для понимания того, как они там образуются. Скептики и к этому придрались. Уверяли, что следы от ботинок астронавтов на фотографиях не могли получиться столь четкими и глубокими. Мол, лунная поверхность безводна, а сухая почва не может «держать форму». Представьте, что вы идете по сухому песку - рельефных отпечатков подошв ботинок никак не получится.

Вот что в свое время возразили скептикам советские ученые. В сборнике «Лунный грунт из Моря Изобилия» (М., Наука, 1973, авторы Д. Л. Надь и др.), вышедшем уже после того, как пилотируемые полеты на Луны уже закончились, они написали:

«Рыхлый грунт лунных морей имеет очень контрастный характер по сравнению с рыхлым грунтом Земли... представляет собой темно-серый (черноватый) материал, легко формируется и слипается в отдельные рыхлые комки... на его поверхности четко отпечатываются следы внешних воздействий... Грунт обладает необычными свойствами - аномальной сцепляемостью на порядок выше, чем у песка...»

Следы подошв астронавтов четко отпечатались именно благодаря «аномальной сжимаемости и сцепляемости» лунного грунта. Примечательно, что советские ученые сделали вывод на основе собственного грунта. Его доставила на Землю автоматическая станция «Луна-16».

Свалка на Луне

Американцы, конечно, сильно намусорили на Луне. Особенно Армстронг с Олдриным. Не повезли обратно и отходы своей жизнедеятельности. На счет Армстронга ясности нет, да теперь уж не спросить – умер, а Олдрин – еще живой - сам рассказывал, что успел справить большую нужду прямо на Луне. Приспичило, как говорится.

Астронавты упаковали «бытовой мусор» в белые мешки с завязками и бросили на видном месте - прямо под стартовый стол рядом с опорами. Там они до сих пор и лежат. В мешках и фекалии в пластиковых пакетах, и подгузники. Американцы, к слову, собираясь вернутся на Луну, намерены их подобрать и все-таки вернуть на Землю, но не ради уборки, а для последующего исследования. По этому поводу Олдрин и разоткровенничался, пожалев тех, кто будет копать в его фекалиях.

Отходы жизнедеятельности американцы оставили у посадочного стола.

Не исключено, что новые визитеры захватят и те самые гамаши, раз такое недоверие имеется. Похожие, впрочем, имеются. Юджин Сернан, командир «Аполлона-17», не стал бросать свои.

Список того, что сейчас лежит на Луне, публикует NASA.

СТОЙ! КТО ИДЕТ!

Места посадок первой и последней лунных экспедиций объявлены запретными зонами

Уже несколько лет, как в США принят закон, касающийся двух участков на Луне - тех, на которых высаживались экспедиции «Аполлона-11» и «Аполлона-17» - первая и последняя. Цель – не что-нибудь скрыть, как опять же предположили скептики, а сохранить исторические места. Ведь на Луну сейчас рвутся многие. И дело идет к тому, что в ближайшем будущем на наш естественный спутник могут зачастить туристы с экскурсиями. Естественно, экскурсанты захотят посмотреть, где были их предшественники - настоящие американские астронавты, где Нейл Армстронг спрыгнул с лестницы «Орла» и сделал свой первый шаг по лунной пыли – «one giant leap for mankind».

Наверняка сохранились те самые рельефные отпечатки подошв. На Луне ведь нет ветра, который мог бы сдуть следы. Туристы могут их затоптать, повредить технику, что-то украсть - словом, способны серьезно нарушить «исторические картины». Да сами наверняка намусорят. А в NASA хотели бы сохранить ландшафты нетронутыми для последующих поколений.

В результате введены следующие ограничения для коммерческих и прочих туристических визитов на Луну: над местами посадок «Аполлонов 11 и 17» запрещены все полеты. Запретными считаются зоны площадью 1200 акров - это примерно 5 квадратных километров.

Пешком, если кто-то когда-нибудь соберется, нельзя подходить ко всем местам посадок ближе, чем на 82 ярда - это около 75 метров.

Кто будет следить за порядком, пока не известно. Возможно, к тому времени, когда по Луне начнут водить экскурсии, там появятся и полицейские. Или дворники.