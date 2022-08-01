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Политика1 августа 2022 17:58

Оружие победы: какие сверхсовременные разработки Россия применила на Украине

Пока заморские пропагандисты пугают нас своими «топовыми» видами оружия, наша сторона без излишнего шума презентует на поле боя свои разработки. Оружие победы изучал военный обозреватель «Комсомольской правды»
Виктор БАРАНЕЦ
Виктор БАРАНЕЦ
Модернизированный зенитно-ракетным комплекс «Бук-М3»

Модернизированный зенитно-ракетным комплекс «Бук-М3»

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

«БУК-М3» ПРОТИВ HIMARS

Появление американских реактивных систем залпового огня HIMARS на Донбассе наделало много рекламного шума в западной прессе. Чего только с восторгом о них не писали! И что такие системы позволят украинцам «поставить на колени» Российскую армию, и что теперь неизбежно наступит «решительный перелом» в пользу Киева, и что «у Москвы нет противоядия».

Да, мы не отрицали, что HIMARS - оружие серьезное и надо попотеть чтобы нейтрализовать его (тем более, что в реальной боевой обстановке мы встречались с ним впервые). Но одно дело уничтожить «американку» артиллерийским снарядом или ракетой с самолета, когда она застыла на позиции, но и совсем другое - сбить снаряд, когда она уже выстрелила. И жди прилета…

А тут сразу возникает несколько проблем: снаряды HIMARS летят высоко - больше 20 км - и достать их не так просто. Эта цель очень небольшая и на экранах наших радаров выглядит «как комар». Да и несется в нашу сторону с бешеной скоростью. Так что время на поражение - минимальное. Десятки секунд! Не большое.

Поначалу казалось, что уничтожение такой цели – задача нерешаемая. Но наши воины-зенитчики ее решили! Как сказал один офицер: «По мере боевых действий наш профессионализм растет и теперь бороться со снарядами HIMARS не составляет труда».

Эти снаряды уничтожаются модернизированным зенитно-ракетным комплексом «Бук-М3». Он в очередной раз подтвердил «репутацию» одного из лучших средств противовоздушной обороны. Мало того, что этот комплекс успешно «работает» по самолетам, вертолетам и ракетам противника, так оказалось, что он очень эффективен и против высокоскоростных снарядов той же HIMARS. Причем, изначально такие способности в «Бук-М3» не закладывались. Специальная операция и профессионализм людей, управляющих этим оружием, открыли в нем новые уникальные свойства.

ГРОЗНАЯ ПРЕМЬЕРА «ЛАСТОЧКИ»

Вместе с испытанным в боях оружием в спецоперации используется и новье.

Впервые в небо Донбасса взлетел новейший российский беспилотник «Ласточка». И он уже показал себя - не раз снайперски бил по живой силе противника и даже уничтожил несколько его бронированных целей (осколочными и кумулятивными боеприпасами).

Беспилотник "Ласточка". Фото: Кадр из репортажа т/к "Звезда"

Беспилотник "Ласточка". Фото: Кадр из репортажа т/к "Звезда"

Ну и что же представляет из себя этот грозный агрегат с таким ласковым именем? Его тонкие крылья действительно похожи на ласточкины. Да и весит он немного - чуть больше 7 кило. Движок позволяет ему летать со скоростью 120 километров в час и забираться почти на 5 километров в высоту. «Висеть» в воздухе он может почти 40 часов и отлетать от станции командования - на 40 километров. А под «брюхом» у него – целая гроздь боеприпасов (гранат и мин) общим весом около 5 килограммов. С их помощью дрон «проклюнет» даже 200-мм броню.

ГЛАЗАСТЫЙ БОМБАРДИРОВЩИК

Воздушно-космическим силам тоже есть чем похвастаться: они впервые применили на Украине новейшие разведывательные комплексы на базе фронтового бомбардировщика Су-34. Это, буквально, глаза нашей разведки - они крайне точно определяют не только координаты, но и другие параметры целей противника. Это касается и позиций ПВО и локаторов.

Ну и в чем же здесь «фишка»?

Для Су-34 разработали три совершенно разных контейнера: один - для радиотехнической разведки, другой - для оптико-электронной, а третий - для радиолокационной. Когда они работают вместе, они с разных сторон рассматривают цель с феноменальной точностью и сразу же передают эту информацию на землю.

Бомбардировщик Су-34

Бомбардировщик Су-34

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С этим оборудованием Су-34 может либо выполнять разведку, наводя на цели другие самолеты или наземные средства, либо сам работать в цикле «нашел-атаковал». А атаковать ему есть чем: на 12 точках внешней подвески - до 8 тонн вооружения. Это:

- управляемые ракеты «воздух-воздух» различных типов,

- управляемые ракеты «воздух-поверхность»,

- авиационные бомбы (в том числе корректируемые),

- разовые бомбовые кассеты

- неуправляемые реактивные снаряды.

Этот самолет - хорошо испытанный фронтовик. За пять лет боевой работы в Сирии не было потеряно ни одного Су-34, а боевой налет некоторых летчиков превысил 400 часов. Именно этот богатый опыт теперь помогает боевым пилотам побеждать врага и на Украине.

ПЕРВЫЙ БЛИН - НЕ КОМОМ

Мы уже рассказывали о некоторых «премьерах». Например, о первом появлении на поле боя самой дальнобойной в мире снайперской винтовки «Сумрак» (стреляет на - 4,5 км!).

Самая дальнобойная в мире снайперская винтовка «Сумрак» стреляет на 4,5 км! Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Самая дальнобойная в мире снайперская винтовка «Сумрак» стреляет на 4,5 км! Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Тоже впервые, стали применяться имодернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет». Они оснащаются осколочно-фугасной боевой частью в 1 кг.

У «Ланцета-1» взлетный вес - всего 5 кг.

«Ланцет-3» - заметно тяжелее (он весит 12 кг и несет 3 кг боевую часть).

Барражирующий боеприпас «Ланцет»

Барражирующий боеприпас «Ланцет»

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

По своему могуществу боезаряды этих беспилотников можно сравнить с артиллерийским снарядом средних калибров.

Оба барражирующих боеприпаса запускаются наземной катапультой. В полете они способны развивать скорость 80-110 км/ч. Более легкий аппарат имеет продолжительность полета 30 минут, тяжелый вариант – до 40 мин. Работает на дальностях до 40 км от операторского пульта.

Еще одна новинка спецоперации - новейшее ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801 (его применяют против малоразмерных украинских беспилотников). Оно «вырубает электронные мозги» вражьим дронам на расстоянии до 1,5 километров. А еще оно может глушить каналы управления и навигации беспилотников противника. И надо сказать, что на его «боевом счету» уже немало побед.

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