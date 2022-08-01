Оружие победы: какие сверхсовременные разработки Россия применила на Украине

Модернизированный зенитно-ракетным комплекс «Бук-М3» Фото: Алексей СТЕФАНОВ

«БУК-М3» ПРОТИВ HIMARS

Появление американских реактивных систем залпового огня HIMARS на Донбассе наделало много рекламного шума в западной прессе. Чего только с восторгом о них не писали! И что такие системы позволят украинцам «поставить на колени» Российскую армию, и что теперь неизбежно наступит «решительный перелом» в пользу Киева, и что «у Москвы нет противоядия».

Да, мы не отрицали, что HIMARS - оружие серьезное и надо попотеть чтобы нейтрализовать его (тем более, что в реальной боевой обстановке мы встречались с ним впервые). Но одно дело уничтожить «американку» артиллерийским снарядом или ракетой с самолета, когда она застыла на позиции, но и совсем другое - сбить снаряд, когда она уже выстрелила. И жди прилета…

А тут сразу возникает несколько проблем: снаряды HIMARS летят высоко - больше 20 км - и достать их не так просто. Эта цель очень небольшая и на экранах наших радаров выглядит «как комар». Да и несется в нашу сторону с бешеной скоростью. Так что время на поражение - минимальное. Десятки секунд! Не большое.

Поначалу казалось, что уничтожение такой цели – задача нерешаемая. Но наши воины-зенитчики ее решили! Как сказал один офицер: «По мере боевых действий наш профессионализм растет и теперь бороться со снарядами HIMARS не составляет труда».

Эти снаряды уничтожаются модернизированным зенитно-ракетным комплексом «Бук-М3». Он в очередной раз подтвердил «репутацию» одного из лучших средств противовоздушной обороны. Мало того, что этот комплекс успешно «работает» по самолетам, вертолетам и ракетам противника, так оказалось, что он очень эффективен и против высокоскоростных снарядов той же HIMARS. Причем, изначально такие способности в «Бук-М3» не закладывались. Специальная операция и профессионализм людей, управляющих этим оружием, открыли в нем новые уникальные свойства.

ГРОЗНАЯ ПРЕМЬЕРА «ЛАСТОЧКИ»

Вместе с испытанным в боях оружием в спецоперации используется и новье.

Впервые в небо Донбасса взлетел новейший российский беспилотник «Ласточка». И он уже показал себя - не раз снайперски бил по живой силе противника и даже уничтожил несколько его бронированных целей (осколочными и кумулятивными боеприпасами).

Беспилотник "Ласточка". Фото: Кадр из репортажа т/к "Звезда"

Ну и что же представляет из себя этот грозный агрегат с таким ласковым именем? Его тонкие крылья действительно похожи на ласточкины. Да и весит он немного - чуть больше 7 кило. Движок позволяет ему летать со скоростью 120 километров в час и забираться почти на 5 километров в высоту. «Висеть» в воздухе он может почти 40 часов и отлетать от станции командования - на 40 километров. А под «брюхом» у него – целая гроздь боеприпасов (гранат и мин) общим весом около 5 килограммов. С их помощью дрон «проклюнет» даже 200-мм броню.

ГЛАЗАСТЫЙ БОМБАРДИРОВЩИК

Воздушно-космическим силам тоже есть чем похвастаться: они впервые применили на Украине новейшие разведывательные комплексы на базе фронтового бомбардировщика Су-34. Это, буквально, глаза нашей разведки - они крайне точно определяют не только координаты, но и другие параметры целей противника. Это касается и позиций ПВО и локаторов.

Ну и в чем же здесь «фишка»?

Для Су-34 разработали три совершенно разных контейнера: один - для радиотехнической разведки, другой - для оптико-электронной, а третий - для радиолокационной. Когда они работают вместе, они с разных сторон рассматривают цель с феноменальной точностью и сразу же передают эту информацию на землю.

Бомбардировщик Су-34 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С этим оборудованием Су-34 может либо выполнять разведку, наводя на цели другие самолеты или наземные средства, либо сам работать в цикле «нашел-атаковал». А атаковать ему есть чем: на 12 точках внешней подвески - до 8 тонн вооружения. Это:

- управляемые ракеты «воздух-воздух» различных типов,

- управляемые ракеты «воздух-поверхность»,

- авиационные бомбы (в том числе корректируемые),

- разовые бомбовые кассеты

- неуправляемые реактивные снаряды.

Этот самолет - хорошо испытанный фронтовик. За пять лет боевой работы в Сирии не было потеряно ни одного Су-34, а боевой налет некоторых летчиков превысил 400 часов. Именно этот богатый опыт теперь помогает боевым пилотам побеждать врага и на Украине.

ПЕРВЫЙ БЛИН - НЕ КОМОМ

Мы уже рассказывали о некоторых «премьерах». Например, о первом появлении на поле боя самой дальнобойной в мире снайперской винтовки «Сумрак» (стреляет на - 4,5 км!).

Самая дальнобойная в мире снайперская винтовка «Сумрак» стреляет на 4,5 км! Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Тоже впервые, стали применяться имодернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет». Они оснащаются осколочно-фугасной боевой частью в 1 кг.

У «Ланцета-1» взлетный вес - всего 5 кг.

«Ланцет-3» - заметно тяжелее (он весит 12 кг и несет 3 кг боевую часть).

Барражирующий боеприпас «Ланцет» Фото: Алексей СТЕФАНОВ

По своему могуществу боезаряды этих беспилотников можно сравнить с артиллерийским снарядом средних калибров.

Оба барражирующих боеприпаса запускаются наземной катапультой. В полете они способны развивать скорость 80-110 км/ч. Более легкий аппарат имеет продолжительность полета 30 минут, тяжелый вариант – до 40 мин. Работает на дальностях до 40 км от операторского пульта.

Еще одна новинка спецоперации - новейшее ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801 (его применяют против малоразмерных украинских беспилотников). Оно «вырубает электронные мозги» вражьим дронам на расстоянии до 1,5 километров. А еще оно может глушить каналы управления и навигации беспилотников противника. И надо сказать, что на его «боевом счету» уже немало побед.

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