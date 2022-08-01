Мария Шукшина требует доносить на тех, кто слушает песни Софии Ротару и Верки Сердючки

Актриса Мария Шукшина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мария Шукшина, известная своей твердой гражданской позицией, выступила с очередным громким заявлением. Актриса призвала писать доносы на тех, кто слушает Верку Сердючку и Софию Ротару.

Мария Шукшина пытается бороться с врагами России своим способом. Многодетная мать активно ведет блог, где все желающие могут ей написать и поделиться тревогами. На днях неравнодушные россияне сообщили актрисе о наболевшем. Некоторым москвичам не нравится, что в столице звучат песни Верки Скрдючки и Софии Ротару.

"В минувшую субботу столкнулись с омерзительным зрелищем - по Москве-реке в центре курсируют кораблики. С палуб раздается разная увеселительная поп-музыка. Люди пляшут. И все ничего, но пляски под Сердючку и "Червону руту" выглядят насмешкой, безобразной, кривой", "Танцы под Сердючку и Ротару выглядят неуместно и некорректно. Для кого-то пляски под Сердючку, в принципе могут стать провокационной дискриминацией образа русского человека", - процитировала Шукшина сообщение подписчиков.

Мария Васильевна полностью согласна с патриотами. "Считаю этот случай незаурядным, пройти мимо не могу, поскольку, как мы знаем, во всю идет война культурных кодов, и все эти вещи небезобидны", - написала она.

После чего поблагодарила граждан за то, что они бьют тревогу. "В условиях военного времени предлагаю обращаться в Федеральную Службу Безопасности, чью эффективную работу мы сейчас наблюдаем", - добавила артистка.

Стоит отметить, что Андрей Данилко, известный по образу разбитной проводницы Верки Сердючки, не раз поливал помоями Россию. При этом, по слухам, артист до недавнего времени посещал нашу страну и выступал за деньги на закрытых вечеринках на Рублевке. За выступление артист берет от 65 до 80 тысяч евро.