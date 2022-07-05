Оскандалившуюся дочь Марии Шукшиной умоляют остановиться

Мария Шукшина с дочерью Анной. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Имя Марии Шукшиной опять на первых полосах скандальных хроник. На этот раз россияне бурно обсуждают фигуру дочери актрисы Анны Трегубенко. Скандально известная девушка два года назад начала ходить в качалку и теперь похожа на мужчину. Поклонники артистки не находят себе места и умоляют ее наследницу остановиться.

Дочь Марии Шукшиной из стройной миниатюрной блондинки превратилась в мощного качка. Анна Трегубенко, унаследовавшая красоту своей знаменитой матери, cтала неузнаваема.

Наследница Шукшиной сейчас находится на этапе "набора массы тела". А потом перейдет на так называемую сушку. "1 августа наконец-то на сушку", - объявила она.

Дочь Марии Шукшиной из стройной миниатюрной блондинки превратилась в мощного качка. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Чередование этих двух режимов позволяет приобрести гору мышц. Ради этого Анна тренируется дважды в день и строго следит за своим питанием. "Это ежедневный труд два раза в день: утром и вечером тренировки. Надо очень строго питаться и тренироваться. Одну конфетку можно, но потом - час на дорожке. Я делаю то, что мне нравится, и никого не слушаю. Я к этому очень долго шла, сейчас я кайфую от себя", - заявляла она.

Стоит отметить, что спорт является для Трегубенко не только хобби, но и источником дохода. Она работает фитнес-инструктором и помогает другим обрести тело мечты.

Свежими фотографиями тела мечты девушка хвастается перед публикой, каждый раз вызывая бурное обсуждение среди фолловеров. Многие пишут о том, что 33-летняя Анна потеряла чувство меры и из красивой девушки "превратилась в мужеподобного качка". Народ умоляет ее остановиться.

Сама Трегубенко себе нравится. А вот ее мама и знаменитая бабушка Лидия Федосеева-Шукшина не очень рады. "Мама просто промолчала. Бабушка тоже не очень принимает, может быть, не приемлет отчасти. Просто больше я стала как будто. «Ты что, набрала?» - «Набрала». А что там, мышцы или жир, уже не важно", - говорила Анна.

Напомним, Анна Трегубенко окончила ВГИК. Свой талант в актерстве и режиссуре она активно проявляла, посещая за деньги скандальные ток-шоу и на потеху публике обвиняла бывшего отчима в рукоприкладстве и воровстве. "Он мне предлагал делать фотографии в неглиже. Он неоднократно крал деньги из сейфа моей мамы. Я ему категорически не доверяю. Моя мама с ним не общается", - заявляла Анна.

Спорт является для Анны и источником дохода. Она работает фитнес-инструктором и помогает другим обрести тело мечты. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Несколько лет назад Трегубенко согласилась выдать семейные тайны. Ей заплатили за откровения два миллиона рублей. Внучка Федосеевой-Шукшиной также оскандалилась тем, что продала квартиру бабушки без ее ведома. После этого девушке пришлось судиться с пенсионеркой. Поступок кровиночки очень расстроил Лидию Николаевну. Она не могла ходить после этого, - настолько была шокирована.