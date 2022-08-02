Зеленский не стал отказывать автору петиции о замене памятника Екатерине в Одессе на статую порноактера

Вместо Великой императрицы и ее сподвижников на площади могут поставить статую американскому порноактеру-гомосексуалисту. Наверное, он ближе Зеленскому. И приятней Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Оказывается, в украинской мове есть слово "нарратив". Я это узнал из ответа Зеленского на петицию о замене памятника Екатерине Второй и ее сподвижникам-основателям Одессы в центре города на исторической, воспетой в песнях и фильмах площади на памятник американскому актеру Билли Херрингтону. Но звучит это слово еще смешнее, чем "паляныця" – "наратывы". Вот.

Впрочем, сейчас не об этом. Сейчас о том самом Билли и о петиции. Напомню, 20-го мая на портале президента Украины появилась петиция гомосексуально озабоченного хуторянина с русской фамилией Матвеев, но при этом, стопроцентного украинца по образу мыслей, что надо, мол, памятник Екатерине Второй, основательнице Одессы, который был воздвигнут в центре в некогда "жемчужины у моря" на Екатерининской площади, того-с – снести. Тем более, что с ней там в компании ее же сподвижники, клятые и известные москали де Рибас, де Волан, ну и Потемкин с Зубовым, вложившие каждый в этот город часть своей души.

А чтобы, дескать такое пространство не пустовало просто так, надо там карусельки пустить. Нет, не карусельки, а поставить другой памятник. Кому-кому, знамо дело, американцу. Да не простому, а известному, желательно, киноактеру.

Что в очередь выстроились? Кто? Марлон Брандо, Аль Пачино, Дастин Хоффман, Кевин Костнер? Вы, ребята, жидковаты будете, не вышли, так сказать, статью. Сталлоне, Шварценеггер? Тоже мимо. Памятник надо ставить Американскому актеру Билли Херрингтону. Как это кто? Вы что, не смотрели фильмов для взрослых? Нет, не обычных, специфических. Для гомосексуалистов. Он там так играет. Что значит, чем? Чем надо, тем играет. Нет, не на рояле. И не надо тут нам грязных намеков.

В общем, петиция о замене памятника пяти историческим личностям всемирного масштаба на статую кратковременной (век актера порнухи гораздо короче, чем у кавалергарда, но это к слову) "звезды" порнофильмов для гомосексуалистов была размещена на сайте и принялась ждать поклонников из категории "21+".

И ведь дождалась! На момент закрытия сбора подписей она получила 26 468 голосов, которые попросили президента Зеленского поддержать эту народную инициативу снизу. Можно даже сказать, из того места внизу, что ниже пояса.

И Зеленский отреагировал на чаяния поклонников идола педерастов (такой славой этот накаченный гомосексуалист после своей смерти пользуется, насколько мне известно, только на Украине). Нет, впрямую он положительный ответ не дал, спустив вниз, в те самые местные власти, которые ближе к народу, но при принятии решения порекомендовал учесть фактор необходимости противостояния тем самым "российским наратывам".

Так что, в Одессе это было невозможно, а вот в Одесе, как стали называть город украинцы, чтобы подчеркнуть его "украинство" стало вполне себе обыденной реальностью. Но ведь непорядок, разве может памятник Херрингтону стоять на Екатерининской площади? Екатерина – она же женщина. А Херрингтон был совсем другой ориентации сексуальной. Надо и площадь переименовать тогда. Но вот Херрингтоновская выговорить трудновато. Поэтому можно взять, например, три первых буквы фамилии этого актера и присобачить к ним окончание "-овая". А уж ударение ставить можно, куда душа пожелает. И просто, и понятно.

И, наверное, это правильно. Потому что эта Одеса недостойна ни Екатерины, ни памятника ей. Пусть там в центре города красуется порноактер-гомосексуалист, такой же хабалистый, как и торгующие на Привозе тетки.

Есть меж Херрингтоном и Зеленским некое душевное родство. В этом можно убедиться, посмотрев, например, клип "Квартала 95" с участием нынешнего президента Украины "Козаки – Будьмо гей".

Смотришь, может, и в Европе, в том же Берлине на месте статуи Фридриха Великого появится со временем памятник Зеленскому. Не на коне, конечно, можно и без рояля. А в образе президента Украины из этого ролика.

Европейские геи постараются. В конце концов, кто для них этот Фридрих? Мягко говоря, просто никто. А Зеленский свой. Практически, родной.