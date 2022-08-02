Автомобиль Аллы Пугачевой объявлен в розыск

У Аллы Пугачевой 9 автомобилей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

О том, какое имущество в России осталось у Аллы Пугачевой и Максима Галкина, сайт kp.ru уже писал. Тогда выяснилось, что замок в деревне Грязь целиком принадлежит юмористу и даже в случае развода не будет поделен: имение приобреталось еще до свадьбы с Примадонной. Кроме того, Галкин оказался собственником "трешки" в Москве, а вот Алла Борисовна отписала знаменитую квартиру на Тверской Кристине Орбакайте. Теперь владения Примадонны ограничиваются пятикомнатными апартаментами в Филипповском переулке и приличным автопарком.

Как мы уже рассказывали, в гаражах Пугачевой стоят девять "ласточек", в том числе снегоход, гидроцикл, просторный минивэн - "дом на колесах", два лимузина... Однако, на поверку машин оказалось, похоже, восемь. Так, по данным kp.ru, один из автомобилей Аллы Борисовны - светло-серый джип - находится в розыске.

- Розыск объявляют, когда в ГИБДД от владельца поступает заявление об угоне, - объяснил kp.ru звездный адвокат Андрей Алешкин. - Затем возбуждается уголовное дело об угоне, объявляется план-перехват. Автомобиль числится в розыске до тех пор, пока его не найдут, пока владелец не заберет заявление, либо пока не истечет срок давности. Поэтому обычно такие дорогие машины сразу страхуют: владелец получает выплату, и возвращение авто уже становится не его заботой.

Еще одна "ласточка", по информации kp.ru, в 2019 году попадала в "черный список" судебных приставов - на Мерседес Примадонны наложили ограничение.

- Как правило, это происходит в том случае, если у владельца имеются непогашенные долги, например, по имущественным налогам, - уточнил Андрей Алешкин. - Изъять и продать автомобиль пристав-исполнитель не может, так как обычно сумма долга небольшая и сильно разнится с ценой автомобиля. Зато накладывается запрет на совершение регистрационных действий. И когда владелец приходит менять права, продавать машину или что-то подобное, ему приходится сначала оплатить задолженность.

Кроме того, уже после отъезда Аллы Борисовны из России еще одно ее авто угодило в аварию: 22 марта в Одинцовском районе водитель Пугачевой на белоснежном Мерседесе столкнулся на перекрестке с другой легковушкой. Это ДТП оказалось уже вторым: в 2016 году Мерс артистки совершил наезд на препятствие.