Остров преткновения: 5 причин, по которым Тайвань так важен для Китая и США

Сторонники "независимого курса" с плакатами "Тайвань - не Китай" приветствуют Нэнси Пелоси, Тайбэй. Фото: REUTERS

1. Незавершенная гражданская война

В 1946-1949 годах в Китае правящая партия Гоминьдан во главе с Чан Кайши вела вооруженную борьбу с Коммунистической партией за власть в стране. Гражданская война на материке закончилась в 1949 году победой коммунистов, которые провозгласили Китайскую Народную Республику (КНР). Сторонники Гоминьдана эвакуировались на Тайвань и ряд островов Тайваньского пролива, где был установлен личный режим Чан Кайши, который правил в условиях военного положения.

После смерти Чан Кайши в 1975 году внутриполитический климат прстепенно смягчался, в 1987 году было отменено военное положение. В Китайской Республике (КР - политическое самоназвание Тайваня) был проведен ряд демократических реформ.

В 1988 году КНР выдвинула курс на мирное объединение с Тайванем на основе принципа «одна страна - две системы». Тайвань предложил в сентябре 1990 года свою концепцию - «одна страна - две территории», которая предполагала сохранение суверенитета КР, что неприемлемо для КНР. На встрече представителей КНР и Тайваня в 1992 году стороны договорились о признании принципа одного Китая, оставив за собой право на разную интерпретацию этого принципа.

Однако возглавившая Тайвань в 2000-х Демократическая прогрессивная партия (ДПП) объявила остров суверенным государством, контакты с КНР были прерваны. В 2008 году партия Гоминьдан вернулась к власти, новое руководство активизировало экономическое сотрудничество с КНР. В 2016 и 2020 году победу на выборах главы администрации одерживала лидер ДПП Цай Инвэнь, которая выступает против интеграции с КНР, ее партия имеет большинство в парламенте Тайваня.

До 1971 года РК представляла Китай в ООН, в том числе в Совете Безопасности. Сегодня более 170 стран мира, а также ООН юридически признают позицию правительства КНР об «одном Китае», согласно которой Тайвань является неотъемлемой частью Китая. КР признают лишь чуть больше десяти стран, главным образом малые и карликовые государства вроде Белиза, Гватемалы, Науру и Палау.

США разорвали дипотношения с Тайванем и официально признали материковый Китай лишь в 1979 году, однако тут же заключили соглашение с Тайбэем о сотрудничестве, в том числе и военном.

Тайбэй. Нэнси Пелоси и президент Тайваня Цай Инвэнь выступают перед журналистами на фоне портрета Чан Кайши. Фото: REUTERS

2. Америка хочет остаться «царем горы»

Вашингтон определяет Китай как чрезвычайно опасного геополитического оппонента, занимающего первое место в списке противников Америки. Китай является «ревизионистской» державой (наряду с Россией), которая пытается «сформировать мир, несовместимый с интересами и ценностями США».

Сейчас Китай рассматривается как государство, которое стремится сместить Соединенные Штаты с занимаемой ими позиции в мире и расширяет свои возможности сделать это.

Китай определяет новую эру как эру «стратегического соперничества» великих держав. Цель провозглашенной Пекином в 2017 г. стратегии «Сделано в Китае 2025» превратить Китай в лидера в десяти высокотехнологичных отраслях экономики.

В этом контексте контроль над Тайванем, территорией, где сосредоточены критические мощности производства микроэлектроники и других высокотехнологических производств является для Китая и США критически важным.

Среди тайваньцев есть и те, кто жаждет окончательного объединения с Китаем. Фото: REUTERS

3. Полупроводниковая отрасль Тайваня - мировой лидер

Действующие на Тайване компании UMC и TSMC производят более половины всех полупроводников в мире: платы, процессоры, электронные компоненты и микросхемы. В 2020 году более 60% выручки от всего мирового производства полупроводников, приходилось на тайваньские компании. При этом одна TSMC получала 54% от всей мировой выручки.

Председатель TSMC Марк Лю заявил в связи с визитом Нэнси Пелоси на Тайвань, что экономика по обе стороны Тайваньского пролива погрузится в хаос, если Китай вторгнется на Тайвань. По его мнению, заводы TSMC будут выведены из строя в случае атаки Китая, поскольку сложные производственные мощности зависят от связи в режиме реального времени с внешним миром, с Европой, США и Японией. К тому же на долю Китая приходится 10% бизнеса TSMC.

Китайцы считают Тайвань неотъемлемой частью страны. На фото - очертания КНР с Тайванем на гигантском глобусе в Шанхае. Фото: REUTERS

4. Через Тайваньский пролив проходит 80% мировой торговли

Даже незначительная эскалация конфликта США и Китая из-за Тайваня может угрожать глобальным цепочкам поставок, предупреждает Bloomberg. Агентство называет любые действия применительно к острову «ударом по мировому судоходству». Тайваньский пролив является основным маршрутом судов, идущих из Китая, Японии, Южной Кореи и Тайваня на запад — через него на рынки Европы, США и других стран поставляются товары, произведенные на азиатских фабриках. Согласно данным агентства, в 2022 году по проливу прошло 88 процентов крупнейших в мире торговых судов и 48 процентов из 5,4 тысячи контейнеровозов.

Китайские стратеги сконцентрированы на следующем потенциальном сценарии кризиса: Тайвань угрожает провозгласить независимость, и Китай отвечает с применением силы. США перекрывают поставки нефти в Китай через Южно-Китайское море. А дальше - эскалация по непредсказуемому сценарию? В этом заключается часть стратегического обоснования Пекином его «Карты девяти пунктиров» и отстаивания суверенитета над водами Южно-Китайского моря.

Пекин. Пенсионер изучает газетную статью о визите Пелоси на Тайвань на стенде. Фото: REUTERS

5. Предвыборная игра мускулами

ХХ съезд Коммунистической партии Китая (КПК) состоится в Пекине в октябре. 2300 делегатов будут представлять примерно 90 миллионов членов КПК. Съезд изберет Центральный комитет, который, в свою очередь, утвердит членов Политбюро и его Постоянного комитета, высшего органа принятия решений в КНР. Важнейшее ожидаемое решение съезда - переизбрание Си Цзиньпина председателем КНР на третий срок (что практически сделает его пожизненным лидером страны). Официальные СМИ ставят товарища Си в один ряд с Мао Цзедуном и Дэн Сяопином, характеризуя его «твердым, как скала». И провокационный залет старушки Пелоси на Тайвань, безусловно, рассматривается как демонстративный имиджевый плевок в сторону нынешнего лидера Китая.

Но и в США в ноябре - промежуточные выборы в конгресс, которые демократы, скорее всего, проиграют. Поэтому спикер-демократ, если бы вопреки громким заявлениям по-тихому отменила визит на остров, тоже бы «потеряла лицо» и стала объектом жестких нападок со стороны республиканцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань: Мир замер на пороге ядерной войны - и выдохнул

Спикер США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань, но превращать остров в Украину не стала (подробнее)

Пелоси заявила, что США не откажутся от приверженности поддержке Тайваню

Спикер палаты представителей американского Конгресса заявила о решимости "сохранить демократию" на острове (подробнее)