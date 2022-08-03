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Политика3 августа 2022 4:42

Пелоси заявила, что США не откажутся от приверженности поддержке Тайваню

Спикер палаты представителей американского Конгресса заявила о решимости "сохранить демократию" на острове
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси

Фото: REUTERS

Делегация Конгресса Соединенных Штатов прибыла на Тайвань, чтобы подтвердить приверженность поддержки острову и решимость "сохранить демократию". Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Ее выступление транслировалось в эфире телеканала Bloomberg TV.

"Сегодня наша делегация, чем я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню и мы гордимся нашей дружбой, прошедшей испытание временем", - подчеркнула политик.

По словам Пелоси, сейчас в мире идет выбор между "демократией и автократией", и Соединенные Штаты демонстрируют решимость "сохранить демократию" на Тайване.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский лидер Джозеф Байден отреагировал на решение Нэнси Пелоси посетить Тайвань.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что президент "уважает" решение спикера Конгресса, которое "в полной мере соответствует политике США, которая проводится уже десятилетиями".

Напомним, в заявлении Нэнси Пэлоси, распространенном ее пресс-службой, отмечается, что ее визит на Тайвань не противоречит американской политике в отношении Китая.