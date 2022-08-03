«Думали опять ложная тревога, а потом люди начали задыхаться»: сотрудник сгоревшего склада Ozon рассказал, как начался пожар

3 августа на Новой Риге в Истре загорелся склад Ozon. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

3 августа на Новой Риге в Истре загорелся склад Ozon. Это крупнейшая и флагманская площадка компании. Сюда тысячи продавцов привозят свои товары. После этого они появляются в интернет-магазине, а когда их покупают — маркетплейс обеспечивает доставку. Площадь возгорания - более 50 тысяч «квадратов». При этом сам комплекс в три раза больше. О том, как начинался пожар, KP.RU рассказал сотрудник склада.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Собеседница работает старшим участка сортировочного центра, она попросила не указывать имя.

— Склад начал работать в прошлом году. Открывали с помпой, говорили про тысячи рабочих мест. Так и есть. Только сотрудников набрать не могут — текучка большая. Постоянно повышают норму для сборщиков, очень строгий регламент на производстве. В основном сюда идут работать мигранты и из ближайших регионов вахтовики — молодежь, им дают общежитие. Склад очень большой, в блоках до шести этажей, забитых стеллажами с товарами, — рассказала сотрудница склада.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Здание стоит вдоль Новорижского шоссе на территории деревни Петровское, рядом Истра. Ozon занимает 150 тысяч квадратных метров. Рядом есть складские корпуса, которые занимают другие предприятия. Построила их компания «Ориентир» — очень крупный игрок на рынке «складской» недвижимости в России.

— Пожар начался в обед, было примерно 12:30. Как говорят, очаг где-то в зоне приемки товара. Там всегда очень много людей: сотрудников, плюс приезжают клиенты разгружаться. Сработала пожарная тревога, но мы как-то не придали значения. Раньше сигнализация тоже бывало завоет, потом выключиться. Думали, опять ложная тревога. Потом люди забегали, поняли, что серьезно пожар, — рассказывает сотрудница.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Со склада были эвакуированы 1000 человек. После этого обрушилась часть кровли.

— Несколько ребят выходили в с лицами в копоти. Задыхались! Наверное, отравились гарью. К ним быстренько подбежали медики скорой, надели маски с кислородом. Еще у пары мигрантов травмы головы, их забрали в больницу. У двух женщин давление подскочило, ими тоже врачи занимались.

По факту пожара СК возбудил уголовное дело. Ущерб компании предварительно оценивается в 10 млрд рублей. Причиной пожара могут быть поджог или халатность рабочих.

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Беда у крупного маркетплейса Ozon: 3 августа сгорел гигантский склад в подмосковной Истре. Там хранились товары продавцов — сам «Озон» почти не торгует, он посредник, площадка, на которую компании и ИП выставляют свои предложения. Ozon считается вторым по величине интернет-ритейлером в России (первый — Wildberries). В прошлом году на маркетплейсе сделали 223,3 млн заказов. Грубо говоря, ежедневно 600 тысяч покупок (подробности)

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Очаг пламени, по заявлению компании, был в зоне приемки товаров. Площадь возгорания превысила 50 тысяч «квадратов» — это третья часть всего складского комплекса. Маркетплейс называл его крупнейшим и флагманским среди своих активов (подробности)