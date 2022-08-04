Опасная провокация и гнусный фарс: В Китае оценили визит Пелоси на Тайвань

Пелоси перед вылетом с Тайваня Фото: REUTERS

Спикер Палаты представителей Конгресса США, третий по степени важности (после президента и вице-президента США) Нэнси Пелоси наверняка предполагала, что станет в эти дни главным ньюсмейкером мировых СМИ. Но вряд ли она рассчитывала на столь негативное восприятие ее визита на непризнанный мировым сообществом Тайвань.

Хотя ведь США, как и подавляющее число государств мира, независимости Тайваня не признают, и, следовательно, визит столь высокопоставленной зарубежной персоны однозначно должен был с самого начала расцениваться как провокационный и подрывающий стабильность.

Так оно и случилось. Официальный Пекин сначала осудил планы Пелоси, а затем собственно ее визит. МИД КНР заявил, что поездка «окажет серьезное влияние на политическую основу китайско-американских отношений и серьезно нарушит суверенитет и территориальную целостность Китая».

Китайский МИД не ограничился одним заявлением. К зам. министра иностранных дел КНР Се Фэну был вызван посол США в Пекине Николас Бёрнс. Се Фэн от имени китайского правительства выразил Бёрнсу решительный протест в связи с визитом Пелоси. В сообщении МИД КНР, опубликованном сразу после этой встречи говорится, что «США посылают неверный сигнал тайваньским сепаратистам, а американское правительство потворствовало, а не сдерживало провокационные действия Пелоси».

Протестующие против визита Пелоси на Тайвань в Гонконге Фото: REUTERS

Се Фэн потребовал от США продолжения выполнений т.н. обязательств «пяти нет» , в числе которых: не стремиться изменить государственное устройство Китая, не возрождать антикитайские союзы, не поддерживать независимость Тайваня.

Именно Се Фэн напомнил американской стороне китайскую поговорку, ставшую в эти дни крылатой: «Играющие с огнем от огня и погибнут».

Государственное информационное агентство «Синьхуа», комментируя заявления МИД КНР, отметило, что «в сознании китайского народа нет ничего более священного, чем защита суверенитета и территориальной целостности Китая, и нет ничего более важного, чем защита и осуществление национального воссоединения».

Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И назвал визит Пелоси «полным фарсом», и добавил, что «американская сторона под прикрытием так называемой "демократии" совершает гнусные дела, нарушая суверенитет Китая».

Позднее прозвучала еще одна оценка: официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньинь так прокомментировала поездку мадам спикера: «Опасная провокация Пелоси направлена исключительно на извлечение личного политического капитала и является откровенно гадким политическим фарсом. И в этом уродливом фарсе демократия — не более чем обычный дешёвый инструмент и лишь ширма для американской стороны. Это Пелоси выставляет себя напоказ в попытке заигрывать с массами, но страдают от этого отношения между двумя странами, а также региональный мир и стабильность. Демократия по версии Пелоси — не более чем покрытый вшами халат, прелестный на первый взгляд, но невыносимый на ощупь. Мы успели убедиться в лицемерии и бездушии демократии Пелоси на примере "захвата Капитолия", смерти Флойда, стрельбы в школах и на примере более чем миллиона американцев, умерших от эпидемии коронавируса. Мы увидели и так называемую "мощь" подобной демократии в том, что американские военные сделали в Ираке и Сирии и во время отступления из Кабула».

Пелоси на встрече с президентом Тайваня Цай Инвэнь Фото: REUTERS

Уже после того, как Пелоси покинула Тайвань, Хуа Чуньин в ходе пресс-конференции заявила, что визит американки «под любым предлогом являлся глупым, опасным и ненужным».

Китайская Global Times пишет, что «для Пелоси, у которой осталось мало времени на политическую карьеру, этот визит в значительной степени стал способом удовлетворения ее тщеславия, ведь с ней обращались, как с вдовствующей императрицей». Журналисты обратили внимание на то, что определение «имперский» тайваньские СМИ использовали для отеля, в котором остановилось Пелоси, автомобиля, в котором она передвигалась, и многого другого.

«Пелоси – типичный вашингтонский политик – высокомерный, параноидальный и любящий шоу. – продолжают они. – Многие помнят момент, когда она эффектно порвала текст речи Трампа, выступавшего в Конгрессе. Какая ирония! Итоги ее поездки на Тайвань будут точно так же безжалостно порваны на клочки самой историей».

«США сделали один чрезвычайно опасный шаг вперед, а это означает, что Китай сделает два шага вперед, — такой образный прогноз дальнейших событий дали Global Times в Академии социальных наук КНР, одновременно поставив вопрос: - Теперь китайско-американские отношения, безусловно, ухудшатся, равно как и отношения по обе стороны Тайваньского пролива. Независимо от того, будь то внутренние или внешние дела, США нуждаются в помощи Китая в таких вопросах, как изменение климата, ядерная проблема Северной Кореи, украинский кризис и долларовая инфляция. Но какую поддержку правительство США может получить от Китая после этого?»

Пользователи соцсетей из КНР столь активно протестовали против визита Пелоси на Тайвань, что в мировые лидеры хэштегов в эти дни вышли китайские иероглифы, означающие «непоколебимую решимость осуществить национальное воссоединение» и «полтора миллиарда человек не согласны с вмешательством в вопросы своего суверенитета».