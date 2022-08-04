Жителей Тайбэя призвали скачать мобильное приложение с расположением бомбоубежищ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство столицы Тайваня – Тайбэя – призвало жителей города скачать на смартфоны мобильное приложение, позволяющее опеределить расположение ближайшего бомбоубежища, передает Центральное информационное агентство Тайваня.

Как рассказал представитель ведомства по делам городского строительства Чжэн Дачуань, в Тайбэе насчитывается 5 771 бомбоубежище, которые способны вместить около 12,87 миллиона человек – это почти в пять раз больше численности тайваньской столицы. Он объяснил, что укрытия заработают в случае противовоздушных учений или боевых действий.

В настоящее время специальное приложение с местоположением бомбоубежищ доступно только на китайском языке. В сообщении уточняется, что жителям Тайбэя посоветовали скачать незадолго до начала масштабных военных учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как писал сайт KP.RU, Народно-освободительная армия Китая в четверг приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня.

Напомним, МИД КНР выразил решительный протест по поводу визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань во вторник, 2 августа, и заявил, что этот визит является серьезным нарушением принципа «одного Китая», нарушает территориальную целостность и суверенитет КНР.