Россия привела доказательства, что США создали COVID-19, оспу обезьян и препараты, заражающие людей раком

К возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID) Фото: REUTERS

ТЕСТИРОВАЛИ И ГОТОВИЛИСЬ К «КОРОНЕ»

«Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). С 2009 года агентством финансировалась программа «Предикт», в рамках которой изучались новые виды коронавирусов. Одним из подрядчиков проекта являлась компания «Метабиота», известная своей военно-биологической деятельностью на территории Украины.

В 2019 году – до появления первых заболевших COVID-19 – на базе американского института им. Хопкинса прошли учения «Ивент-201». Отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде учения, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина – свиней.

Точно такой сценарий развития COVID-19 и экстренное сворачивание в 2019 году программы «Предикт» позволяют предположить преднамеренный характер пандемии и причастность США к ее возникновению».

ОСПА ОБЕЗЬЯН

«Были изъяты документы, свидетельствующие, что с 2019 года USAID и ее основной подрядчик – компания «Лабиринт Украина» принимают участие в военно-биологической программе США. Установлено, что «Лабиринт Украина» является подразделением американской компании «Лабиринт Глобал Хэлз», а ее учредители - бывшие сотрудники компании «Метабиота» – ключевого подрядчика Пентагона в сфере военно-биологической деятельности.

В рамках программы минобороны США одним из направлений исследований «Лабиринт Глобал Хэлз» являлось изучение коронавирусов и вируса оспы обезьян.

23 июля Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. На сегодняшний день заболевание выявлено в 76 государствах, количество больных превысило 26 тысяч».

УБИЙСТВО ВЕКА

«США создавали препараты, которые при краткосрочном введении в организм вызывают хронические заболевания и провоцируют развитие различных форм рака. По данным венесуэльской стороны подобный препарат для отравления Чавеса был использован Клаудиой Диас, входившей в президентское окружение. При содействии американских спецслужб она покинула Венесуэлу и впоследствии была вывезена в США.

Связь между смертью Чавеса и разработками в области биологического оружия подтверждают данные судмедэкспертизы и показания лечивших Чавеса кубинских врачей. Они говорили, что болезнь протекала атипично и была устойчива к лекарствам».

МНЕНИЕ БИОИНЖЕНЕРА

Теоретически можно создать препарат, который будет способен спровоцировать развитие рака. Об этом в свое время рассказывал в интервью «КП» ученый-биоинженер, специалист по биотехнологиям, выпускник кафедры биоинженерии биологического факультета МГУ Александр Кудрявцев.

- Еще в 2010-м году Управление министерства обороны США по снижению военной угрозы (Defense Threat Reduction Agency, DTRA) выпустило доклад, где упоминаются технологии двойного назначения. То есть такие, которые могут применяться и для мирных целей (скажем, лечение заболеваний), и для военных, - пояснил эксперт. - Речь идет, в том числе, о манипуляциях при помощи так называемой РНК-интерференции.

О подробностях такой технологии мы подробно писали (см. сайт kp.ru). Если пояснять упрощенно, метод позволяет нарушить выработку того или иного белка, необходимого организму.

«Последствия могут быть самые разные. Гипотетически возможны «поломки», способные спровоцировать развитие злокачественных опухолей. Или резко ослабить иммунитет. Или привести к запуску аутоиммунных заболеваний, когда иммунитет начинает атаковать своего хозяина», - привел примеры Александр Кудрявцев.

При этом в качестве носителя боеголовки (малой интерферирующей РНК, или миРНК) могут применяться вирусные векторы. В частности, модифицированные разновидности герпес-вирусов. Также разрабатываются прямые методы доставки миРНК через кожу.

- Важный нюанс: миРНК достаточно нестабильные «субстанции», и время их воздействия на организм ограничено, - отметил ученый.

Это значит, что биоагентами нужно воздействовать не разово, а в течение определенного времени. Сколько - сейчас сказать невозможно. Понятное дело, что если такие «продукты» и существуют, то они серьезно засекречены.