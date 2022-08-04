Песков заявил, что визит Путина в Армению пока не планируется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

В четверг, 4 августа, перед вылетом в Сочи (в пятницу там состоится встреча Путина и Эрдогана), в аэропорту «Внуково II» пресс-секретарь президента России пообщался с журналистами Кремлевского пула.

Вот фрагменты этой беседы.

- …Дмитрий Сергеевич, а судьба Дмитрия Олеговича Рогозина прояснилась?

- Нет, но она прояснится уже в обозримом будущем. Мы сообщим.

- По поводу участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Когда уже определимся? Кого ждем?

- Мы дорабатываем по-прежнему состав, мы ждем гостей, гости будут, форум так же важен, как и важен сам регион для нас. И в ближайшее время, когда уже вся композиция будет понятна, мы тоже сделаем сообщение.

- Как вы относитесь к возможности переговоров президента Украины и лидера КНР? Зеленский заявил о том, что он хотел бы поговорить с китайским лидером о том, чтобы донести свою позицию.

- Это нормальный процесс. Он доносит свою позицию, мы доносим свою позицию.

- То есть, мы не боимся, что «перевербуют» наших друзей?

- Да нет. Глупо бояться.

- 10-го, в среду, 85 лет со дня рождения Анатолия Собчака. Президент как-то будет эту дату отмечать?

- Поездки в Питер нет. Он иногда в Питер летал (на памятные батыра, связанные с Собчаком. - А.Г.), но сейчас - нет.

- Может, с родственниками встретится?

- Пока нет мероприятий.

- Но что-то будет?

- Обязательно. Мы сейчас вернемся, сейчас график такой особенный… он очень напряженный и в основном это то, что не публикуется, то, что не афишируется.

- А визита в Армению до конца года не планируется?

- По-моему, нет, хотя там есть, конечно, приглашение… но сейчас точно нет.

- Были же еще и другие приглашения…

- Ну, да. Ну, вот они завтра соберутся, и они определятся с продолжением графика контактов. Они каждый раз так договариваются.

- А про какие-нибудь планы расскажите нам… по Индонезии принято решение? (Речь о саммите «двадцатки».)

- Нет, по Индонезии пока по-прежнему не принято, еще есть время. Еще раз повторяю, мы работаем в формате «двадцатки», и будем продолжать работать. А так опять же там у нас и октябрь, и ноябрь достаточно будут насыщенные. Сентябрь, естественно, президент полетит на Дальний Восток.(на ВЭФ. - А.Г.)

- По АТЭС та же самая ситуация?

- То, что по Бангкоку? Ну да, да. Приглашение есть и мы уже приняли решение, какой формат в части наиболее целесообразен. Теперь же консультация с нашими партнерами.

- А есть какие-то новости - по «Прямой линии»?

- Нет, пока так и не назначали. То есть, она будет, но надо понять, когда. В любом случае, в августе ее точно не будет. А там посмотрим. Осень или зиму… то есть, будем смотреть.

- Какой будет формат? Планируется ли, может, с пресс-конференцией как-то объединить?

- Ну, если вы помните, мы так делали, да, неплохо, кстати, получилось. Может быть. То есть, пока окончательное решение не принято.

- А послание?

- Послание будет. Оно должно быть.

- Насчет ревакцинации президента.

- Не узнал еще. Все, что положено, естественно, будет сделано.

- Пандемия сейчас активная фаза – это может внести какие-то коррективы в график президента ?

- Мы научились достаточно эффективно работать в условиях пандемии за прошедшие два года. Чуть-чуть меняется формат мероприятий, но не меняется их суть.