Раскрыто, почему София Ротару не стареет: Два раза у певицы серьезно менялось лицо

Сейчас София Ротару поддерживает результаты подтяжек косметологическими процедурами. Фото: СОЦСЕТИ

Если женщина в 75 лет выглядит на четверть века моложе, то ей повезло с генетикой и пластическим хирургом. Кроме того, она регулярно посещает косметолога. На эстраде есть такая артистка – Софии Ротару на днях исполнится 75 лет. Певица смогла сохранить лицо в отличном состоянии, а точнее ей повезло. Рассказываем обо всех пластических операциях Софии Ротару.

Пластику София Ротару начала делать в те времена, когда не было таких технологий как в 21 веке и столько как сейчас пластических хирургов высокой квалификации. В те времена случалось много осложнений после пластики. К примеру, в 92-м году после неудачной пластики груди в швейцарской клинике Аллу Пугачеву спасли врачи московской горбольницы: после операции началось отторжение импланта, нагноение, заражение крови – в результате интоксикация, клиническая смерть. А вот Софии Ротару повезло – она нашла хирурга ее мечты сразу. «София Михайловна оперировалась заграницей, имя специалиста держала в секрете, хотя многие мечтали попасть к нему на операционный стол», - рассказала kp.ru коллега Софии Ротару.

София Ротару сейчас (слева) и в августе 1979 года. Фото: Владимир Веленгурин, соцсети

София Ротару все пластические операции завершила до 70 лет. Она дважды делала подтяжки лица – после 40 лет и после 60 лет. Теперь поддерживает их эффект и кожу в тонусе с помощью инъекций и многочисленных процедур в европейских клиниках, где много лет подряд по два раза в год оздоравливается, проходит обследования и лечение. И выходит оттуда посвежевшей и помолодевшей.

Фото и видео Софии Ротару для kp.ru профессиональным взглядом изучила Диана Салмановна Магомедова - врач-дерматолог, косметолог, специалист по инъекционным методикам.

В 1984 году у Софии Ротару пока еще до подтяжки не идеальный овал лица. Фото: СОЦСЕТИ

Идеальный овал лица – не чудо, а долгая работа

Последние выступления Софии Ротару мы видели этой зимой. Выглядела она также молодо, как и 30 лет назад.

Диана Салмановна: «Рассматривая фотографии последних выступлений и появлений на публике Софии Михайловны, можно сказать, что выглядит она чудесно для своего возраста. Как инъекционного специалиста, меня больше всего восхищает овал лица. Иметь такой четкий и красивый овал в 74 года – это, конечно, не чудо, а долгая и кропотливая работа. Причем как специалистов, так и артистки. Уверена, что София Михайловна регулярно делает биоревитализацию (серии инъекционных процедур для улучшения и омоложения кожи – прим. Ав.т), она ни раз прибегали к нитям, филлерам и ботоксу.

Нити ее спасли

Год назад поклонники артистки, увидев ее на «Новой Волне» в Сочи решили, что она сделала очередную подтяжку. Однако знающие люди из ее окружения уточнили: с хирургическими подтяжками покончено – артистка не стала злоупотреблять общим наркозом, теперь ее фаворит – нити.

Диана Салмановна: «Я бы предположила, что в разное время был проведен нитяной фейслифтинг. Если объяснить простыми словами: через небольшие проколы специалист вводит специальные нити, которые образуют поддерживающий каркас для кожи, инъекции ботокса и филлеры. На мой взгляд, немного не хватает объема в губах - я посоветовала бы поработать с этой зоной. Но, это дело вкуса. В случае Софии Михайловны, понимаю, что манипуляции должны были не только сохранить молодость, но и натуральность».

София Ротару регулярно делает косметологические процедуры в европейских клиниках — омолаживается в Италии и во Франции. Фото: СОЦСЕТИ

Секрет красоты

Серьезные перемены во внешности у Ротару случались после 40 и после 60 лет. Это связано с проведенными подтяжками. Их результата хватает в среднем на 12 лет. До 40 лет была сделана блефаропластика – певица убрала мешки, морщины, синяки и грыжи вокруг глаз.

Диана Салмановна: «Повторюсь, овал лица действительно в отличном состоянии. Скорее всего, это результат круговой подтяжки лица. Раньше к ней регулярно прибегали: но результат часто не оправдывал ожидания. В случае Софии Михайловна подтяжка сделана удачно. Сегодня существует альтернативна этой операции – технологии MACS-лифтинг или SMAS-лифтинг, либо эндоскопическая подтяжка лица: это более ювелирная и точная работа. Не исключено, что певица делала блефаропластику: сравнивая фото в юности и сейчас можно легко увидеть, что с зоной век работали. Добавлю важный момент: нельзя отрицать, что Софии Михайловне повезло с генетикой - у нее мышечный тип старения, а это большой плюс в борьбе за молодость. И еще: полученный после подтяжки результат важно поддерживать - делать «уколы красоты», прибегать к инъекционным методикам и аппаратной косметологии, подбирать грамотный домашний уход. Так желаемый эффект можно сохранить на долгие годы, а где-то и улучшить. Что и делает регулярно певица. Косметология – лучшая подруга пластической хирургии. И, скорее всего, Софии Михайловны.

Врач-косметолог Диана Салмановна объяснила, что лицо Ротару — результат долгого труда. Фото: Личный архив

Вывод такой. К 75 годам София Ротару смогла сохранить моложавое лицо по трем причинам. Первое – певице повезло с генетикой у нее мышечный тип старения. Второе – ей повезло с пластическим хирургом, который ювелирно провел две круговые подтяжки лица и блефаропластику. Третье – результат пластики закреплен и улучшен с помощью многочисленных косметологических процедур и манипуляций.