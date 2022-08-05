«Зачем вы так нарядились?»: Бузова, Долина и Собчак переоделись в тигров и леопардов

Полина Диброва сшила «хищное платье» — муж Дмитрий одобрил. Фото: СОЦСЕТИ

Все лето наши звезды удивляют нарядами с анималистичными принтами. Так вышло, что именно эти звездные выходы в свет, на пляж и в гости обсуждают чаще всего. Бузова, Долина, Диброва, Семенович и Собчак – нарядились так, что равнодушных не осталось. Леопардовые и тигровые рисунки на одежде теперь в моде. Анималистичный принт – тренд сезона. Рассматриваем самые яркие выходы минувшего месяца и советуемся со стилистом.

Полина и Дмитрий Дибровы

Жена телеведущего Дмитрия Диброва решила устроить на 33-й день рождения африканскую вечеринку. Ради этого Полина Диброва заказала пошив модного платья в стиле сафари. Естественно, что оно вышло ультрамодным. Фишка – неоновые краски в тигровой раскраске. Вышло оригинально и по-летнему свежо – модный бунт удался.

Лариса Долина

Ларису Долину в «зверином комбинезоне» назвали рок-звездой. Фото: телеграм-канал Ларисы Долиной

Народная артистка устроила фотосессию. Один из образов оказался дерзким – Лариса Александровна примерила комбинезон с чокером и кожаным корсетом. Вышло по-рокерски смело, стильно и удачно подчеркнуло обновленную фигуру звезды.

Ольга Бузова

Ольга Бузова нарядилась тигрицей. Такой комбинезон предполагает безупречную фигуру. Фото: СОЦСЕТИ

Артистка спела на фестивале в тигровом комбинезоне. Наряд исключительно сценический, декорирован камнями, с оригинальным чокером. Позволить себе такой костюмчик можно только, обладая идеальной фигурой.

Ксения Собчак

Ксения Собчак нашла самый модный купальник в не менее модном бутике. Фото: СОЦСЕТИ

Эта звезда знает толк в моде – и в ее арсенале в этом отпуске сразу парочка пляжных нарядов с нужными принтами.

Собчак знает, что анималистичные принты лучше всего сочетаются с естественными оттенками. Фото: СОЦСЕТИ

Анна Семенович

Удачное платье у певицы Семенович. Анна предпочитает натуральные оттенки, которые встречаются в прериях, пустынях и джунглях. Она удачно сочетает его с кожаной вставкой натурального цвета. Кажется, что Анна по совету дизайнеров одежды зарядилась от принта безграничной внутренней свободе и природной смелости хищников.

Анна Семенович изображает тигрицу в своем новеньком платье. Фото: СОЦСЕТИ

Наташа Королева

Леопардовая Наташа Королева обожает анималистичные принты. Фото: СОЦСЕТИ

Певица Наташа Королева комбинирует платье с однотонной майкой, что абсолютно верно. В пару к леопардовому принту советуют выбирать базовые цвета: бежевый, черный или кирпичный. Так же хорошо сработают и контрастные яркие оттенки: оранжевый, лавандовый или красный. Лаконичные цветовые решения и минимальная дозировка – основные секреты удачного образа с этим принтом.

Комментарий эксперта

Дизайнер Юлия Гагуа дала советы, как носить модный анималистичный принт. Фото: Личный архив

Дизайнер одежды Юлия Гагуа рассказала KP.RU почему наши звезды наряжаются как «тигрицы, львицы и зебры»: «С каждым сезоном анималистичный принт вызывает все больший интерес мира моды. Коллекции этого сезона вновь делают его одним из главных трендов. Советую добавлять его в небольших дозах: например, в качестве бра, которое дополняет многослойный образ, состоящий из костюмных брюк и яркой рубашки. Самый простой способ создать анималистичный total look и не ошибиться – добавить в свой гардероб платье, к примеру, с тигровым принтом. Переходя от лета к осени, меняем предмет одежды. Можно добавить пальто с животным узором к одежде нейтральных оттенков или наоборот ярким цветам – таким как синий электрик или оранжевый, который уже стали одними из главных цветов сезона».