Максим Галкин поразил скандальной выходкой в Юрмале

Максим Галкин продолжает колесить по Европе в надежде заработать копеечку. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Максим Галкин продолжает колесить по Европе в надежде заработать копеечку. На этот раз шоумен выступил в Юрмале. Во время концерта, как сообщают очевидцы, пятый муж Аллы Пугачевой запретил себя снимать, заговорил по-латышски и оказался на полу.

Максим Галкин выступил в Латвии. Этот концерт привлек большое количество внимания публики из-за скандальной выходки молодого мужа Аллы Пугачевой. 46-летний шоумен внезапно начал изъясняться на латышском языке.

"Добрый вечер, дорогие друзья. Я начал изучать латышский язык, потому что теперь русские внимательно следят за всем, что я говорю на концертах. Поэтому сегодня я хочу рассказать и шучу только по-латышски. Сейчас вижу, что многие латыши боятся, что я буду шутить только по-латышски. Но не волнуйтесь. Рядом с вами сидят русские - они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили", - заявил артист.

Также комик несколько раз просил присутствующих не снимать выступление. И тому была причина. Галкин снова оказался в центре скандала. Артист произвел неприятное впечатление на зрителей.

В какой-то момент воодушевленный Максим оказался на полу - то ли для того, чтобы забрать очередные цветы, то ли для фотографии. Раздосадованная публика качала головами, приговаривая: "Максим, ты так разочаровал нас...", "Противно смотреть".