У заболевшего ковидом Александра Филиппенко обнаружились и другие проблемы со здоровьем

В начале недели народный артист России был госпитализирован в 52-ю больницу Москвы. Сначала 77-летний Александр Филиппенко лечился дома, но потом все-таки приехал в стационар с начальной стадией пневмонии. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В начале недели народный артист России был госпитализирован в 52-ю больницу Москвы. Сначала 77-летний Александр Филиппенко лечился дома, но потом все-таки приехал в стационар с начальной стадией пневмонии. «КП» позвонила Александру Георгиевичу, чтобы узнать, как он себя чувствует сегодня.

- Чувствую себя прекрасно. И главное - абсолютно доверяю врачам. Мне тут и капельницы ставят, и делают массаж. Ковид, подтвердился, - сказал Александр Филиппенко хрипловатым голосом.

- Где вы ковид подхватили?

- Да вот сыграли спектакль «Укрощение строптивой» (Театр им.Моссовета – Ред.) не то 25, не то 26 июля. После этого слег, и Юля (Высоцкая) тоже как будто бы заболела. Она лечится дома. Я на даче решил отлежаться. Но мне позвонил Кончаловский и говорит: «Что ты тянешь, дурак? Надо ехать в больницу. Ковид - это серьезно». Андрей Сергеевич буквально выгнал меня в больницу. И слава Богу, что я сюда попал. Здесь прекрасные врачи, всестороннее внимание. Я доволен.

- Ваша жена сказала, что в конце недели вас выписывают?

- Это вряд ли. С ковидом надо разобраться, хотя я им уже раньше болел. Но он настиг снова. Есть и другие проблемы со здоровьем. Тазобедренный сустав беспокоит. Но операцию отложу на потом.

- Какие планы на новый сезон? Осенью у вас намечается премьера – спектакль «Гамлет» в постановке Евгения Марчелли.

- В этом спектакле у меня роль маленькая – тень отца Гамлета. В последнее время я только и играю отцов – в «Укрощении строптивой» отца Катарины, теперь вот отец Гамлета. Что поделаешь: возраст такой...