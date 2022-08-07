Дарья находилась в командировке по заданию редакции - готовила репортажи о ситуации в регионе Фото: Личный архив

В ночь на воскресенье из самопровозглашенной республики Косово пришла тревожная весть: местные власти задержали журналистку "Комсомольской правды" Дарью Асламову, когда она вместе со своим супругом, хорватским журналистом, пыталась въехать на территорию Косово из Сербии. Дарья находилась в командировке по заданию редакции - готовила репортажи о ситуации в регионе.

В чем обвинили Дарью Асламову в Косово

Глава МВД Косово Джеляль Швецла выступил со странным заявлением. По его словам, "несколько стран доказали, что она под видом журналистки занималась шпионажем для российской военной разведки". Какие страны и доказательства имеются в виду, Швецла не уточнил. Он также сообщил, что Асламова "участвовала в боевых действиях на Украине", но опять-таки ничем свои обвинения не подтвердил.

А бывшая посол Косово в США Влера Читаку в соцсети Facebook (запрещена в России) отметилась таким доносом: "Асламова - апологет Путина и российский пропагандист. Не нужно быть разведчиком, чтобы понять цель ее путешествия". Видимо, поддержка Путина уже тянет на статью в тамошнем уголовном кодексе. В косовских соцсетях принялись горячо обсуждать, что же сделать с задержанной русской корреспонденткой: "бросить в тюрьму", "выслать на Украину", "отдать американцам, чтобы они обменяли ее на кого-то из своих".

Дарья Асламова о своем задержании в Косово

Несколько часов с Дарьей не было никакой связи - оказывается, у нее отобрали телефон. Но потом ей все же разрешили позвонить в Москву. После многочасовых допросов ее с мужем наконец отпустили, и они добрались до сербской территории. О подробностях случившегося Дарья сама рассказала в эфире Радио "Комсомольская правда".

- В субботу мы с мужем на автобусе отправились в Косово - сделать репортаж о ситуации там с древними православными монастырями. На паспортном контроле на границе возникла заминка. Я видела по лицу служащего, проверявшего мой паспорт через компьютер, что с документом что-то не так. Нас сняли с автобуса и заверили, что сейчас разберутся, все будет хорошо. Но паспорта не отдали, пригласили в комнату, сказали – сидите, ждите. Ждали мы часа два. А потом приехала полицейская машина, и нам сказали, что принято решение ехать в Митровицу, где нас будут допрашивать. Телефоны отобрали. Первоначальный дружеский тон сменился на резкие команды.

В машине с нас не сводили глаз. Я хотела что-то достать из сумки, так они явно испугались, что сейчас сделаю что-нибудь не то. В косовской Митровице нам запретили выходить из машины, хотя жара была плюс 34. Прождали еще несколько часов. Наконец подъехали двое молодых людей в цивильной одежде, это были явно не полицейские, а представители спецслужб, которые принялись нас с мужем допрашивать.

Во время допроса в Косово у Дарьи Асламовой отобрали паспорт, телефон и личные вещи Фото: Личный Архив

Допрос шел очень много часов, они очень были хорошо осведомлены о моей журналистской деятельности. Спрашивали, встречалась ли я с главой МИД России Сергеем Лавровым и делала ли с ним интервью дважды? Почему меня пригласил на интервью президент Сирии Башар Асад? Почему меня депортировали из Молдавии и как я делала интервью с президентом Игорем Додоном? Встречалась ли я с Марин Ле Пен? Работали ли я на Украине недавно? Брали ли интервью у президента Республики Сербской Радована Караджича – для них это был важный вопрос. А это было, когда я еще вообще была молодой журналисткой. То есть, они знали... всю мою биографию. Видно имелось целое досье на меня.

И еще они постоянно спрашивали меня про спецоперацию. Как дела идут на фронте? Я сказала, что наша армия двигается вперед, они спросили, кто, по моему мнению, победит в этой операции? Я сказала, что однозначно это будет победа российской армии. Потом меня спросили, поддерживают ли спецоперацию в России, я сказала – да, в основном поддерживают, 80% рейтинга у Путина… А разве нет людей, которые были бы против? Я говорю – такие люди есть, разумеется, у нас нормальная страна. У нас есть те, кто против и те, кто за, но большинство поддерживает страну.

После этого ситуация как-то ухудшалась, потому что мне запрещали ходить в туалет без конвоя, мужу не давали выйти покурить. Мне запрещали вставать с места – сказали, что вы должны сидеть на стуле. Я много часов так просидела, дикие боли в спине начались. И потом мне задали такой типичный вопрос – он задается не для того, чтобы услышать ответ, а для того, чтобы проверить реакцию человека. Работаю ли я на российские спецслужбы? Я говорю – нет. Ну, настаивали они, скажите откровенно, ведь нам уже все понятно – вы работаете на российские спецслужбы, вы агент и т.д. Я говорю – послушайте, я журналист и все, что я знаю, - все это напечатано в газетах.

Местные власти задержали журналистку "Комсомольской правды" Дарью Асламову Фото: Личный Архив

Вещи у нас все отобрали, но где-то уже около девяти вечера, мне предложили принять таблетки, которые были у меня в сумке, дали воду и какие-то сэндвичи, которые я даже не могла есть, там страшная жара. Мы поинтересовались, будут ли еще допрашивать, или, может, отпустят? Ответили, что это будет решать Приштина - косовские власти в столице. Уже потом я узнала, что министр полиции Косово заявил об "аресте русской шпионки", и все местные соцсети немедленно взорвались истерикой и ликованием.

Но рано утром нас все-таки отпустили, и мы первым же автобусом отправились обратно в Сербию.

- Это была словесная дуэль и работали они [спецслужбы Косово] очень профессионально, - продолжила Дарья в эфире Радио "Комсомольская правда", - Они были очень строги в правилах, были вежливы, а потом спросили - мы может вас чем-то обидели? Я продолжу работать, вернусь в Белград. Я говорила, что нам нужно связаться с кем-либо, но ни с адвокатом, ни с редакцией, ни с посольством связаться нам не разрешили. Как нас взяли, никаких обвинений не поступало.