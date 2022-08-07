Как Запад на самом деле отреагировал на доклад о преступлениях Киева: "Убивайте, воруйте, но не так заметно"

ВСУ продолжают использовать гражданских в качестве живого щита Фото: REUTERS

В западных СМИ за несколько дней появились громкие публикации о том, что Украина — совсем не светоч демократии, который защищает западные ценности - а совсем наоборот. Вышел документальный фильм CBS о разворовывании военных поставок, интервью CNN основателя Pink Floyd об ошибках Байдена в отношении незалежной, масса комментарием известных экспертов. Неужели в европейских и американских СМИ начала меняться тенденция в освещении российско-украинского конфликта?

С этим вопросом "Комсомольская правда" обратилась к гендиректору «Института политических исследований» Сергею Маркову.

- Сергей Александрович, фильм американского ТВ о том, что помощь Запада Киеву вооружениями разворовывается на две трети — он может пробить брешь в восприятии того, что на самом деле происходило и происходит на Украине?

- В список громких публикаций последних дней несомненно стоит добавить отчет Amnеsty International о нарушениях со стороны киевского режима, о массовом использовании мирных жителей в качестве живого щита для украинских войск. Который, действительно, вызвал бурную реакцию, - но, прежде всего, в самом Киеве. К сожалению, это не очистительный вал информации — это слабый ручеек. На который обращают большое внимание у нас и совсем небольшое — на Западе. Там по-прежнему это какой то малый процент от общего потока негативной по отношению к нам информации о том, что происходит на Украине.

- Но разве фильм, снятый и показанный одной из четырех ведущих телекомпаний США о разворовывании поставок западных вооружений — не удар по имиджу «свободной Украины»?

- Увы, не совсем так. Идеология этого фильма примерно такова: мы тут, на просвещенном западе, хорошо знаем о том, что часть вооружений в незалежной уходит налево. Но это не значит, что режим в Киеве — который такое позволяет —он преступный. И что из-за такого воровства оружия надо прекращать помощь Зеленскому —совсем нет! Они просто такими материалами предлагают «усилить внешний контроль за поставками». И за тем, как именно используется американское оружие и оружие стран Европы после того, как оно пересекло границу Украины.

- То есть отношение, как минимум, в СМИ к действиям Киева против своего же населения не изменилось?

- Нет. При том понимание преступности режима у людей, которые руководят ведущими западными СМИ, в общем, есть. Но у них так же есть прямое указание «не замечать» проявлений этой преступности. При том, что скрывать ее проявления уже невозможным становится. И практически все политически активные люди на Западе, которые работают со «свободными СМИ», как и те, кто имеют неискаженную информацию непосредственно из зоны боевых действий, понимают, что к чему. Но действуют в сложившейся парадигме — всерьез этот режим в Киеве трогать нельзя. Пока он способен сопротивляться Москве. И говорить о его преступлениях сейчас «неприлично».

- Но вообще то к докладам, например, того же Amnеsty International обычно в европейских столицах прислушивались.

- Никого их доклад на Западе не покоробил — там и так знали про большинство представленных фактов. Единственное, о чем они говорят Киеву в том числе в связи с этим - не так явно совершать подобные преступления. Чтобы они не так бросались в глаза. Убивайте, воруйте, но не так заметно, поменьше отмороженности.