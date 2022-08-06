Amnesty International не сдается на милость буйному Киеву

Amnesty International зафиксировала нарушения международного гуманитарного права со стороны украинской армии Фото: Shutterstock

Скандал с докладом Amnesty International, в котором эта международная правозащитная организация признала факты совершения украинской армией военных преступлений в ходе боевых действий продолжает раскручиваться. Глава украинского отделения этой структуры подала в отставку якобы из-за обиды, что "контора" не стала прислушиваться к ее мнению. Правда, осведомленные украинские источники утверждают, что настойчивая "рекомендация уволиться" поступила ей из Офиса президента Украины.

- Украинский офис не участвовал ни в подготовке, ни в распространении этой информации, - рассказала представитель Amnesty International Украина Екатерина Митева. - По правилам организации, во время вооруженных конфликтов и войн документированием нарушений и преступлений занимается исключительно Департамент реагирования на кризисы.

Напомним, с осуждением доклада практически сразу же выступили в Киеве президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников, глава МИД Украины Дмитро Кулеба и другие высокопоставленные функционеры нынешней украинской власти.

Но в этом случае, что называется, коса нашла на камень. Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар выступила в защиту доклада своей организации о преступлениях войск Украины против мирных граждан.

- Выводы основывались на доказательствах, собранных во время обширных расследований на местах. Мы считаем принципиально важным реагировать беспристрастно, - заявила она и подчеркнула, что "полностью поддерживает" изложенные в докладе выводы, сделанные на основе фактов.

Более того, Amnesty International продолжает настаивать на том, что на основе сделанных в докладе выводов ВСУ должны принять все исчерпывающие меры для устранения нарушений.

- Мы фиксируем нарушения международного гуманитарного права со стороны украинской армии, ставящие под угрозу жизни гражданского населения. Мы требуем от украинских сил, чтобы они ушли из жилых кварталов и не использовали их для развертывания атак, - обозначил позицию организации глава французского бюро правозащитной организации Amnesty International Жан-Клод Самуйе.

И все это не просто нервирует Киев, а выбивает у него буквально почву из-под ног. Воевать без совершения преступлений Украина не умеет.

Но из всего произошедшего Киев постарался сделать выводы. Правда, совсем не те, на которых настаивала Amnesty International. По сведениям из осведомленных источников, на улице Банковой в центре украинской столицы, где и находятся Офис и резиденция президента Украины, сейчас начали вручную отбирать международных экспертов, которых Киев решил привлекать для тех или иных выступлений. Независимость и объективность – это не те качества, которые нужны сейчас Зеленскому от экспертов. Отныне Банковая будет давать слово лишь послушным и прогнозируемым.

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