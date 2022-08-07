Располневшая Лариса Гузеева без белья поразила внешним видом

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лера Кудрявцева и Лариса Гузеева проводят вместе время в Болгарии, где у звезды "Жестокого романса" есть собственные апартаменты. Телезвезды тепло относятся друг к другу, дружат не первый год. Лера решила показать подругу в домашней обстановке.

Лера Кудрявцева опубликовала фотографию с Ларисой Гузеевой. Звезды отечественного экрана, отдыхая на террасе загородного дома, говорили о женском. "Ларочкая моя Гузеева сидит любимая!" - обратилась 51-летняя телеведущая к артистке.

Фото: СОЦСЕТИ

Гузеева же сделала замечание Лере. Она потребовала, чтобы ее запечатлели на камеру в лучшем виде. "Ты что меня так близко снимаешь? Я же ненакрашенная! Сними меня так, чтобы я такая же худая была, как ты!" - командовала Лерой распластавшаяся в садовом кресле Лариса Андреевна.

Кудрявцева, в свою очередь, поспешила успокоить женщину. "Ты прекрасно выглядишь, прекрати так говорить", - отметила она.

К слову, Гузеева предстала перед публикой в короткой тунике. Под ней не было нижнего белья. Народ это заметил и активно обсуждает формы располневшего кумира. Мол, на курорте их любимица "живет без забот и хлопот, вкусно ест и сладко спит".

Лера уговаривала коллегу по цеху попробовать невероятно вкусный горький шоколад. "Нет, этого не надо, а то очень растет от этого у меня. У меня все растет от него, всякая гадость на теле", - призналась заметно раздавшаяся вширь Лариса Андреевна.

Кудрявцева продолжала настаивать, дескать, хороший шоколад помогает выработке гормона радости. На что Гузеева с сожалением заметила, что счастье ей приносит исключительно пицца.

Отметим, в настоящее время Гузеева сидит без работы. В конце зимы программу "Давай поженимся!", в которой трудится 63-летняя звезда, сняли с эфира. Шоу не снимают уже без малого полгода.