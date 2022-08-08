Сюжет срочно удаляют: Американское ТВ разоблачило, как на границе с Украиной «исчезает» 70% военной помощи Запада

CBS News анонсировал свой новый документальный фильм «Вооружая Украину». Фото: YouTube

Американский телеканал CBS News анонсировал свой новый документальный фильм «Вооружая Украину». Из твит-промо фильма ясно видна цель авторов: привлечь внимание к тому, что из огромного количества оружия, поставляемого Западом, прежде всего США, на Украину, лишь 30 процентов доходит до украинской границы. А остальные 70 - неведомым способом «растворяются». Такая крамола, разумеется, была пресечена - после трех дней рекламный ролик был блокирован самой же компанией.

Но шум уже пошел. Тем более, что в показанных фрагментах есть ссылки на западных экспертов. Бывший командир спецназа морской пехоты США полковник Эндрю Милберн, например, утверждает, что после пересечения военными грузами границы с Украиной США теряют контроль над ними. Для исправления ситуации он предлагает создать специальную систему контроля. А представитель Amnesty International Донателла Ровера напомнила, что случилось с западным оружием в других регионах мира: «Мы видели, как много оружия поступило в 2003 году во время вторжения в Ирак под руководством США, а затем наступил 2014 год, когда ИГИЛ захватило большую часть страны и большие запасы оружия, предназначенного для иракских сил... Совсем недавно мы наблюдали такую же ситуацию в Афганистане».

С критикой поставок американского оружия Киеву как мошенничества выступили и две конгрессвумен, которые прямо написали об этом на своих страницах в соцсетях. Масштабы мошенничества можно представить, если вспомнить, что недавно конгресс США одобрил пакет помощи Украине почти в 40 миллиардов долларов. И вряд ли убедительно будут звучать обвинения только в адрес украинских военных и властей - дескать, это они подторговывают оружием, а Запад сдал его на границе с чистыми руками. Если, как говорится в таких случаях, факты подтвердятся и 70 процентов военной помощи «испаряется», то отвечать должны обе стороны.

Но обоснованные опасения, что украденное оружие попадет в руки экстремистов в самых разных регионах мира, включая Европу, и станет серьезнейшей угрозой безопасности, это еще не все. Не упустим очень существенное: представитель Amnesty International предупредила в фильме CBS, что все оружие, которое вкачали США в Ирак и Афганистан, в итоге досталось противникам американцев. То есть на Западе уже вполне допускают возможность проигрыша Украины, о котором до недавних пор и намекать было запрещено. А теперь, выходит, можно?

Ведь и недавний доклад той же Amnesty International о том, что украинские войска нарушают правила ведения войны, прячутся за «живым щитом» из мирных жителей и оборудуют свои позиции в школах и больницах, еще недавно и представить было невозможно. Уж слишком эта правозащитная организация хорошо нам знакома. И тут - на тебе! В Киеве уже призвали расследовать «тайные связи» Amnesty International с Кремлем. Но обратите внимание: западные правозащитники, увидев бурную реакцию на свой доклад, выступили с заявлением, в котором говорится, что «мы сожалеем о вызванном докладом боли», но «не отказываемся от выводов».

То есть они сожалеют, что причинили «боль» военным преступникам, но отрицать сами преступления не станут. Улавливаете? Чуть ли не главный «некоммерческий» фонд Запада, задачей которого всегда была бескомпромиссная критика «нарушений прав человека в России», не собирается отказываться от обвинений в адрес Украины, хотя и делает при этом всякие оговорочки. Ну не могли они так коварно пырнуть правозащитным ножичком в спину Зеленскому. Значит - это еще один «звоночек»: на Киеве, как и на солнце, пятна все же есть…

Фильм CBS и доклад Amnesty International уже так и трактуются западными комментаторами - как признаки активно готовящейся корректировки курса в отношении событий на Украине. Слишком дорого обходится принципиальность Запада в поддержке «украинской демократии», да и весьма сомнительная, если разобраться, репутация у «незалэжной» и ее вояк. А дома - что в США, что в Европе столько проблем накопилось, что пора ими вплотную заняться. Информационный фокус искусно уводится от «героического» Киева, а тут еще тайваньские страсти разгораются…

С повесткой дня, в которой на первом месте - война с Россией на Украине, западным политикам, что за океаном, что на континенте, грядущие выборы однозначно не выиграть. Вот и приходится вносить коррективы: открывать электорату глаза на масштабы мошенничества с поставками Киеву оружия, признавать, что ВСУ совершают военные преступления… Ведь все равно кто-то на Западе за это будет отвечать, так что лучше валить все на Байдена и Шольца.