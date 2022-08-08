Драка на концерте Максима Галкина в Латвии попала на видео

Небывалым скандалом обернулся концерт Максима Галкина в Юрмале Фото: Борис КУДРЯВОВ

На днях Максим Галкин выступил в латвийской Юрмале. Мероприятие не обошлось без скандалов. Многие посчитали, что супруг Аллы Пугачевой откровенно унижался перед местной публикой. В частности, критику вызвал тот факт, что шоумен начал концерт на латышском языке. Потом артист внезапно оказался на полу. Ну а финальным аккордом стала драка.

Небывалым скандалом обернулся концерт Максима Галкина в Юрмале. Его шоумен начал на латышском языке.

"Добрый вечер, дорогие друзья. Я начал изучать латышский язык, потому что теперь русские внимательно следят за всем, что я говорю на концертах. Сейчас вижу, что многие латыши боятся, что я буду шутить только по-латышски. Но не волнуйтесь. Рядом с вами сидят русские. Они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили", - сказал со сцены артист.

Российские интернет-пользователи оскорбились таким поступком сатирика. "Противно смотреть", - пишут граждане.

Многие пользователи Сети сразу же набросились на шоумена. Досталось звезде за то, как он себя вел. В какой-то момент воодушевленный Максим оказался на полу - то ли для того, чтобы забрать очередные цветы, то ли для фотографии.

Жарко было и в зрительном зале. Народ учинил потасовку. Драка продолжилась на улице. Одному мужчине разбили лицо.

На кадрах видно, как муж Аллы Пугачевой прервал свое выступление. Он предложил зрителям уйти на антракт, пока местная охрана разбиралась в происходящем и помогала пострадавшим.