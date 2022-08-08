Неузнаваемый Андрей Малахов показал себя без прикрас

Андрей Малахов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Андрей Малахов вернулся из заграничного отпуска, который проводил вместе с женой Натальей Шкулевой, и отправился на малую родину в Мурманскую область. Шоумен предстал перед публикой неузнаваемым.

Андрей Малахов наслаждается счастливыми моментами в Апатитах. Тут Андрей вырос и возмужал. Родной город он не забывает - занимается развитием культуры, устраивает выставки. Сейчас же знаменитый телеведущий как простой местный житель радуется петрушке и луку на грядках, а еще ходит за грибами в лес.

Андрей Малахов наслаждается счастливыми моментами в Апатитах

По словам шоумена, в городе довольно прохладно - всего 12 градусов тепла. Поэтому, облачившись в пуховик и надев кепку, Малахов отправился на грибную охоту.

Ему удалось набрать целую корзинку. "Утренний урожай! Кто рано встает, тот собирает корзину грибов", - похвастался Малахов, разместив фото.

Телеведущего, к слову, на снимке не узнать. Он зарос седой бородой, так что, встретив его на тропинке в таком не гламурном виде, мужчину легко можно принять за лесника, а не за столичную знаменитость.

К слову, Андрей несколько месяцев назад сменил московскую прописку на регистрацию в Апатитах. Поклонники рады за телеведущего, которому свежий мурманский воздух и отсутствие съемок явно идет на пользу.