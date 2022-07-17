Вскрылась правда об отъезде Андрея Малахова из России

Телеведущий Андрей Малахов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поклонники Андрея Малахова стоят на ушах. Некие осведомленные источники выступили с заявлением о том, что телеведущий покинул Россию. Мол, улетел в Европу и не намерен в ближайшее время возвращаться в Москву. Ответ звезды экрана не заставил себя ждать. Не смолчала и жена знаменитости Наталья Шкулева.

Андрей Малахов вышел на связь после сообщения о побеге из России. Шоумен в очередной раз стал жертвой сплетен. Но сейчас молчать не стал и расставил все точки над i, так как данная тема очень болезненная для общества.

Недруги артиста тут же возликовали. Злопыхатели решили, что теперь главный телесплетник страны утратит народную любовь.

Андрей на корню пресек домыслы. "Не дождетесь!" - коротко ответил он завистникам.

А позже дал развернутый комментарий. "Я сейчас не в странах Балтии, а в двухнедельном отпуске с ребенком. Заявление на отпуск выложу в ближайшее время", - приводит его слова издание "Подъем".

В свою очередь, супруга знаменитости показала пляжное фото с мужем у моря. По ее словам, ни о какой эмиграции Андрея речи нет. "Супруги улетели в традиционный летний отпуск и передают всем привет", - приводит заявление Натальи Шкулевой телеграм-канал Антиглянец.

Станислав Садальский тоже отреагировал на сенсационные сплетни. "С чего бы ему уезжать? Отличная зарплата, рейтинговые программы на федеральном канале, к зрителям относится с эмпатией", - сообщил актер.

Он лично позвонил старому знакомому. "Андрей засмеялся и сказал: отдыхаю с ребенком и женой. Две недели. В начале августа - обратно", - заверил артист.