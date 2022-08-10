Ядерный шантаж: За украинскими ударами по Запорожской АЭС стоит США

Это классическая игра на нервах: если не отдадите станцию, то будет ядерный взрыв Фото: REUTERS

Требования запада отдать Запорожскую АЭС Киеву - ничто иное, как ядерный шантаж, заявил в эфире Радио "КП" президент центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров, и Зеленский может прекратить эти атаки, если только этого потребует Байден.

- Это классическая игра на нервах: если не отдадите станцию, то будет ядерный взрыв, - говорит Федоров. - Им нужно усилить напряженность в Европе и одновременно ослабить европейскую безопасность. И если что, они просто свалят все на нас.

При этом Европа то ли не понимает, то ли не хочет понимать всю опасность ситуации, ведь катастрофа, если случится может коснуться всего континента.

- Европейский истеблишмент зачастую действует в рамках своих безумных идей и инициатив, не понимая, чем это может закончиться, - отмечает эксперт. - Мы помним, что даже в новейшей истории Европа очень часто заигрывалась с огнем и получала большую кровь. Например, сделка Чемберлена с Гитлером. Все думали, что все будет нормально, а потом Британия умылась кровью.

Сегодня то же самое - Европа думает, что все рассосется. Но любой вопрос, связанный с ядерной безопасность - гиперопасен. Но выход есть, считает Федоров. Для этого нужно усилить работу по дипломатическим каналам и со СМИ. Только так Россия сможет донести всю опасность проблемы.

- Надо использовать все площадки и ресурсы для донесения информации. И необходимо принудить украинские силы не наносить такие удары, - заключает Федоров. - То есть, все-таки нанести удар по центрам принятия решений. , который сейчас почему-то гуманно с ними ничего еще не происходит. Потому что если, не дай бог, что-то произойдет с АЭС, то это действительно коснется не только Украины, России, это коснется всего мира.

При этом «центр принятия решений» - это не только Киев, но и Вашингтон. И сейчас самое время начать сколачивать антиамериканскую коалицию.

- Такую коалицию, которая может оказать влияние на США. Через Китай, через Россию, через Венесуэлу и другие страны. Им нужно сделать такие проблемы, какие они делают нам.

Что касается непосредственно охраны станции, то ее защита это наши национальные интересы, поэтому необходимо принять все меры, чтобы обеспечить ее безопасность, считает Федоров. А сил и средств для этого у нас достаточно - это и средства ПВО и другие системы. Но кроме Запорожской станции нужно брать под охрану и другие энергообъекты:

- Есть еще и Чернобыльская АЭС, по которой они могут ударить вне зависимости, есть там наши военные или нет, любые и дамбы, другие АЭС, ГЭС могут быть подвержены как террористическим актам, там и ударам. Мы должны понимать, что это потенциальная цель.