Раскрыта истинная цель ударов по Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Киевский режим, направляя свои силы на обстрел Запорожской атомной электростанции, преследует цель спровоцировать глобальную техногенную катастрофу, считает член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Система ПВО сейчас усиливается, причем усиливается активно. И непосредственно около таких объектов, как Запорожская атомная станция. Мы видим, что боевики Зеленского сейчас маниакально пытаются бить по Запорожской АЭС с целью того, чтобы добиться техногенной катастрофы, без преувеличения, причем глобального масштаба», – заявил он в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам члена ВГА Запорожья, власти региона намерены предпринять меры по усилению безопасности в связи с проведением референдума по вступлению в состав России.

Напомним, в пятницу, 5 августа, украинские военные выпустили 20 снарядов калибра 152 мм по Запорожской АЭС в Энергодаре. В течение часа – с 16:20 до 17:24 – ВСУ трижды обстреливали электростанцию.

По данным Минобороны РФ, обстрелы вело одно из подразделений 45-й артбригады украинских войск с огневых позиций в районе поселка Марганец, который расположен на подконтрольном Киеву противоположном берегу Кременчугского водохранилища.

Сайт KP.RU разбирался, сможет ли Запорожская АЭС выдержать обстрелы ВСУ.