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8 августа 2022 14:40

Раскрыта истинная цель ударов по Запорожской АЭС

Владимир Рогов назвал ядерную катастрофу целью ударов Украины по Запорожской АЭС
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Раскрыта истинная цель ударов по Запорожской АЭС

Раскрыта истинная цель ударов по Запорожской АЭС

Фото: REUTERS

Киевский режим, направляя свои силы на обстрел Запорожской атомной электростанции, преследует цель спровоцировать глобальную техногенную катастрофу, считает член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Система ПВО сейчас усиливается, причем усиливается активно. И непосредственно около таких объектов, как Запорожская атомная станция. Мы видим, что боевики Зеленского сейчас маниакально пытаются бить по Запорожской АЭС с целью того, чтобы добиться техногенной катастрофы, без преувеличения, причем глобального масштаба», – заявил он в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам члена ВГА Запорожья, власти региона намерены предпринять меры по усилению безопасности в связи с проведением референдума по вступлению в состав России.

Напомним, в пятницу, 5 августа, украинские военные выпустили 20 снарядов калибра 152 мм по Запорожской АЭС в Энергодаре. В течение часа – с 16:20 до 17:24 – ВСУ трижды обстреливали электростанцию.

По данным Минобороны РФ, обстрелы вело одно из подразделений 45-й артбригады украинских войск с огневых позиций в районе поселка Марганец, который расположен на подконтрольном Киеву противоположном берегу Кременчугского водохранилища.

Сайт KP.RU разбирался, сможет ли Запорожская АЭС выдержать обстрелы ВСУ.