Половина россиян считает, что уехавших из РФ актеров нужно лишать гонораров от проката фильмов

Из-за нескольких «товарищей» пострадают другие актеры и вся съемочная группа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В российских кинотеатрах начали показывать фильмы с участием артистов, покинувших страну после февраля 2022 года. Однако россияне заявили, что считают несправедливым, что такие актеры будут зарабатывать в России деньги после того, как негативно высказались о стране и признались, что возвращаться сюда больше не собираются. Об этом свидетельствую результаты опроса сайта KP.RU.

52% респондентов отметили, что уже отснятые фильмы с такими артистами снимать с проката, конечно, не стоит, но платить гонорары от проданных билетов уехавшим артистам категорически не стоит.

«Фильмы можно показывать, а вот деньги таким артистам платить не надо», - уверен участник опроса.

«Гонорары вообще платить нельзя, они и так уже достаточно нажились в нашей стране», - говорит другой.

Еще 22% россиян заняли более категоричную позицию и предложили все-таки запретить показ фильмов с участием уехавших после февраля 2022 года артистов.

Однако остальных респондентов в этом предложении смутило, что из-за некоторых людей денег могут лишиться остальные артисты и вся команда, работавшая над такими фильмами.

«Из-за нескольких «товарищей» пострадают другие актеры и вся съемочная группа. Зачем?», - вопрошают респонденты.

Половина россиян считает, что уехавших из РФ актеров нужно лишать гонораров

5% опрошенных отмечают, что фильмы нужно оставить в прокате, но показывать обязательно с пометкой об участии актеров-предателей в картине. А вот еще 19% отмечают, что и пометки никакие не нужны, ведь фильмы – это искусство и политике здесь нет места. Какая разница, какую позицию занимает тот или иной артист и где он хочет жить, если он хорошо выполняет свою работу?

«Если фильм хороший, то почему его не показывать? Не надо на этом акцентироваться», - говорит один из участников опроса.

«Артисты и роли - совершенно разные вещи. Ну, сыграл человек героя, а в жизни он, может быть, пустое место. Фильм-то тут при чем», - соглашается другой.

Оставшиеся 2% заявили, что затрудняются ответить на поставленный вопрос.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 16,5 тысячи человек.

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