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10 августа 2022 13:45

Большинство россиян уверено, что антироссийские санкции больше вредят Западу, чем РФ

Респонденты уверены, что Россия отлично справляется с ограничениями
Юлия ЩЕРБАКОВА
Юлия ЩЕРБАКОВА
Европа оказалась в весьма затруднительном положении, так как из-за собственного упрямства лишилась важнейших энергоресурсов

Европа оказалась в весьма затруднительном положении, так как из-за собственного упрямства лишилась важнейших энергоресурсов

Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Словакии Фицо заявил, что антироссийские санкции вредят только западным странам. Политик уверен, что ограничения в отношении России не работают, а меж тем европейские страны, особенно маленькие, страдают. Как оказалось, большинство россиян разделяют эту точку зрения и верят, что ограничительные меры куда сильнее бьют по Европе, чем по России. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

35% респондентов отмечают, что в России, конечно, ощущаются последствия санкций, но весьма незначительно. А вот Запад страдает куда больше, оставшись без крупного рынка сбыта и надежного партнера.

22% опрошенных добавили, что согласны с утверждением Фицо, ведь в России совсем немногие ощутили влияние санкций, да остались мы без каких-то товаров, но им тут же были найдены замены от российских производителей или из дружественных стран.

Большинство россиян уверено, что антироссийские санкции больше вредят Западу

Большинство россиян уверено, что антироссийские санкции больше вредят Западу

«Совершенно согласна, они (европейцы – прим. ред.) вредят себе, а нам большая польза и импортозамещение по всем позициям», - говорит участница исследования.

«Не знаю кто как, но лично я заметила одни улучшения в стране и жизни в последние месяцы», - добавляет другая.

Более того, 21% считают, что Европа оказалась в весьма затруднительном положении, так как из-за собственного упрямства лишилась важнейших энергоресурсов, а многие предприятия понесли колоссальные убытки после ухода с российского рынка.

«Судя по тому, какие издержки несет Запад при бюджетном профиците в России, так и есть, Запад точно страдает больше», - отмечает участник опроса.

«В Европе совсем все плохо. В Англии уже предупредили население, что зимой будут веерные отключения электричества, экономия. Венгрия запретила вывоз из страны дров. И так повсюду», - соглашается другой.

А вот тех, кто полагает, что России приходится тяжелее от санкций, чем Европе, только 18%. Как правило, респонденты этой категории жаловались на повышение цен или снижение дохода.

Оставшиеся 4% добавили, что затрудняются ответить на поставленный вопрос.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 9,8 тысячи человек.

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