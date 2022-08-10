Большинство россиян уверено, что антироссийские санкции больше вредят Западу, чем РФ

Европа оказалась в весьма затруднительном положении, так как из-за собственного упрямства лишилась важнейших энергоресурсов Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Словакии Фицо заявил, что антироссийские санкции вредят только западным странам. Политик уверен, что ограничения в отношении России не работают, а меж тем европейские страны, особенно маленькие, страдают. Как оказалось, большинство россиян разделяют эту точку зрения и верят, что ограничительные меры куда сильнее бьют по Европе, чем по России. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

35% респондентов отмечают, что в России, конечно, ощущаются последствия санкций, но весьма незначительно. А вот Запад страдает куда больше, оставшись без крупного рынка сбыта и надежного партнера.

22% опрошенных добавили, что согласны с утверждением Фицо, ведь в России совсем немногие ощутили влияние санкций, да остались мы без каких-то товаров, но им тут же были найдены замены от российских производителей или из дружественных стран.

Большинство россиян уверено, что антироссийские санкции больше вредят Западу

«Совершенно согласна, они (европейцы – прим. ред.) вредят себе, а нам большая польза и импортозамещение по всем позициям», - говорит участница исследования.

«Не знаю кто как, но лично я заметила одни улучшения в стране и жизни в последние месяцы», - добавляет другая.

Более того, 21% считают, что Европа оказалась в весьма затруднительном положении, так как из-за собственного упрямства лишилась важнейших энергоресурсов, а многие предприятия понесли колоссальные убытки после ухода с российского рынка.

«Судя по тому, какие издержки несет Запад при бюджетном профиците в России, так и есть, Запад точно страдает больше», - отмечает участник опроса.

«В Европе совсем все плохо. В Англии уже предупредили население, что зимой будут веерные отключения электричества, экономия. Венгрия запретила вывоз из страны дров. И так повсюду», - соглашается другой.

А вот тех, кто полагает, что России приходится тяжелее от санкций, чем Европе, только 18%. Как правило, респонденты этой категории жаловались на повышение цен или снижение дохода.

Оставшиеся 4% добавили, что затрудняются ответить на поставленный вопрос.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 9,8 тысячи человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Большинство россиян считает, что запрет на въезд в Европу не скажется на их жизни

Граждане признались, что и так в Европу не ездят, у многих даже загранпаспорта нет (подробности)

Только 6% россиян считают, что лучше отдавать детей-сирот родителям-иностранцам, чем растить в детдоме Большинство опрошенных поддержали идею запретить гражданам недружественных стран усыновлять детей-сирот из России (подробности)