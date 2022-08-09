У большей части населения загранпаспорта нет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада ужесточить санкции и закрыть въезд для россиян на год, а тех граждан, которые уже находятся за границей – депортировать обратно в РФ. Однако, как оказалось, большинство россиян такая перспектива нисколько не пугает, ведь они и так в Европу ни разу ездили и не собирались. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

58% респондентов заявили, что им все равно, будет вводить Европа такие запреты в ответ на слова Зеленского или нет, поскольку за границу они не ездят, у них даже заграничного паспорта нет (согласно официальным данным, загранпаспорта нет у 72% россиян, однако в опросе у таких граждан была возможность выбрать другой подходящий вариант ответа – прим. ред.).

«У большей части населения загранпаспорта нет, так что эта новость проходит мимо нас», - с улыбкой говорит участник опроса.

«Мне вообще все равно, если честно. У нас и в России есть куда съездить и что посмотреть», - признается другая.

28% россиян также добавили, что их такие санкции никак бы не коснулись, ведь они в Европу и так не собирались. Некоторые предпочитают отдыхать на родине, другие ездят в более дружественные страны, а кто-то вообще не может себе позволить выездные отпуска.

«Не поеду в Европу принципиально, зачем мне ехать туда, где мне не рады и где меня ненавидят? Я лучше буду по родной стране колесить» - говорит респондент.

Большинство россиян считает, что запрет на въезд в Европу не скажется на их жизни

Однако некоторые все же отметили, что огорчились бы, если бы Запад все же решил ввести такие санкции. Так, 8% опрошенных рассказали, что хотели бы хоть когда-нибудь побывать в Европе, может не сейчас, но в будущем. А кто-то и вовсе добавил, что уже запланировал отпуск в Европу, поэтому такие санкции были бы очень некстати.

3% участников исследования сообщили, что их бы такие санкции коснулись в первую очередь, поскольку им приходится ездить в Европу регулярно, кому по работе, кому на учебу, к родственникам или к врачу.

Оставшиеся 3% опрошенных добавили, что затрудняются ответить на поставленный вопрос.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 13,4 тысячи человек.

Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас также призвала страны ЕС запретить россиянам въезд. Политик отметила, что посещение Европы – не право каждого человека, а привилегия, которой россиян стоит лишить.

В ответ официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на неграмотность эстонского политика и напомнила, что право на свободу передвижения любого человека закреплено во множестве международных документов, о существовании которых Кая Каллас, по всей видимости, не догадывается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большинство россиян верит в дружбу людей с разным уровнем дохода

А 13% респондентов вообще не верят, что дружба между богатыми и бедными возможна (подробности) Большинство россиян поддерживает законопроект о налоговых вычетах для работающих пенсионеров

60% опрошенных считают, что правильным будет полностью отменить НДФЛ для этой категории граждан (подробности)