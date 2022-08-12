38% россиян считают нужным зеркально отреагировать закрытие Эстонией границ

Многие задумались о справедливости введения зеркальных мер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эстония приняла решение закрыть въезд для россиян с шенгенскими визами. Теперь даже те, кто получил визы от Таллина, не смогут попасть в страну. Это обстоятельство так возмутило россиян, что многие задумались о справедливости введения зеркальных мер. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 38% опрошенных выразили уверенность, что с европейцами во всем нужно поступать так же, как они поступают с Россией. Респонденты признались, что им надоело терпеть все новые и новые санкции и неуважительное отношение со стороны западных стран. Тем более, что европейцы до сих пор думаю, что их действия будут все время оставаться безнаказанными.

38% опрошенных выразили уверенность, что с европейцами во всем нужно поступать так же, как они поступают с Россией

«Обязательно нужно зеркалить меры и делать это сразу, почему бы и нет, это всегда выматывает противника. И пусть граждане Эстонии не к России, а к своему правительству, обращаются за разъяснениями», - считает участник опроса.

Еще 35% респондентов вообще заявили, что запретить въезд в Россию нужно не только для эстонцев, но и для жителей всех недружественных стран. Европа приняла уже слишком много санкций в отношении России, пора вводить ответные меры, уверены участники исследования.

Однако нашлись и те, кто настроен более спокойно и миролюбиво. Так, каждый пятый опрошенный уверен, что не нужно уподобляться таким как Эстония. Если правительство этой страны негативно настроено против мирного населения России, то России не следует отвечать тем же, это позиция слабого. По мнению этой категории россиян, из-за политики не должны страдать обычные люди, тем более, что многие имеют не такие же взгляды, как власти их стран, а у других вообще есть родные и близкие, которые живут в недружественных странах.

«Мне жаль тех, у кого родня живет в странах, выступающих против России», - говорит участник опроса.

«Это ужасно, в Эстонии ведь много русских. Нельзя же родственников разлучать», - соглашается другой.

Еще 5% россиян добавили, что Европа ни за что не поддержит таких резких мер, к которым решила прибегнуть Эстония. Поэтому нужно просто подождать и ситуация с въездом разрешится. Респонденты напомнили, что депутат Европарламента Тоом уже назвала решение Эстонии не пускать россиян «слабоумным».

Оставшиеся 2% заявили, что затрудняются ответить на поставленный вопрос.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 14,2 тысячи человек.