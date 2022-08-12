Депутат Европарламента Тоом назвала «слабоумным» решение Эстонии запретить въезд россиянам

Депутат Европарламента Яна Тоом Фото: кадр из телешоу

Депутат Европарламента Яна Тоом резко раскритиковала решение властей Эстонии запретить въезд гражданам России с шенгенскими визами, выданными Таллином и предложение запретить россиянам въезд в Евросоюз. По мнению парламентария, такое решение выглядит «слабоумным».

«Это абсурдная ситуация. Урмас Рейнсалу предлагает запретить въезд в Эстонию россиянам с шенгенской визой, выданной посольством Эстонии, и Кая Каллас поддерживает его. В то же время все остальные страны Шенгенского соглашения могут впускать россиян с визами, выданными Эстонией. На мой взгляд, в этой ситуации мы выглядим немного слабоумными», – приводимт слова Тоом «Эстонская радиовещательная корпорация».

По мнению депутата ЕП, инициатива Эстонии по запрету въезда россиян в ЕС не может быть реализована и продвинута в Совете Евросоюза, поскольку есть законодательное определение санкционного режима. Как объяснила парламентарий, санкции направлены на сохранение или восстановление мира, а запрет россиянам въезжать в ЕС не сможет восстановить мир на Украине.

Как писал сайт KP.RU, Эстония решила закрыть границу для граждан России с шенгенскими визами, выданными Таллином.

Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны – члены Европейского союза прекратить выдавать въездные визы российским гражданам, назвав посещение Европы «привилегией».