Умер Михаил Горбачев — один из самых противоречивых политиков в истории России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Умер Михаил Горбачев — на 92-м году жизни остановилось сердце самого известного в мире (во второй половине ХХ века точно) лидера самой большой страны мира.

Биография Михаила Горбачева

Родившийся в тяжелом 1931-м году в селе Привольном, мальчик Миша и представить не мог, что он пришел, чтобы дать своей стране волю — и участвовать в ее распаде. Оба деда его были репрессированы, но вскоре оправданы. А на отца-орденоносца с войны пришла похоронка, но тот остался жив.

С 15 лет работая на комбайне, в 18 лет Михаил Горбачев получил орден Трудового Красного Знамени - за подвиги на ставропольских нивах.

Оканчивая школу в 19 лет, получил серебряную медаль и красную книжку кандидата в члены КПСС. В том же 1950-м, как орденоносец и медалист, поступил без экзаменов на юридический факультет МГУ. Где в студенческом клубе университета год спустя познакомился с будущей женой, Раисой Титоренко, а еще через два года в столовой на Стромынке сыграли свадьбу.

Гурзуф, Крым, 16 августа 1985 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев и его супруга Раиса Максимовна во время посещения пионерского лагеря "Артек". Фото: ТАСС

Заслужив красный диплом и распределение в ставропольскую краевую прокуратуру, молодой юрист через пару недель оказался… в крайкоме комсомола, который через 6 лет возглавил. А в 1961-м 30-летний Горбачев — уже делегат XXII съезда КПСС. В 35 он возглавляет Ставропольский горком партии и впервые попадает за границу — в Берлин. В конце 60-х его карьера могла пойти вверх в системе госбезопасности, но в итоге в 1970-м в 39 лет Михаил Сергеевич возглавляет Ставропольский крайком КПСС — от родного края он был депутатом Верховного Совета СССР четыре созыва, 19 лет! В 42 года он становится кандидатом в члены ЦК, его прочат то в зав.отдела пропаганды Центрального комитета, то в министры сельского хозяйства, то даже в Генпрокуроры СССР. Но 17 сентября 1978 года генеральный секретарь Леонид Брежнев, ехавший из Москвы в Баку с Константином Черненко, встретились на станции Минеральные воды с отдыхавшим там Юрием Андроповым и хозяином Ставрополья Горбачевым. Который Брежневу понравился. И два месяца спустя Михаил Сергеевич стал Секретарем ЦК, а через два года вошел в элиту элит — стал членом Политбюро. Но предстояло уйти одному за другим трем генсекам, которых он хлебосольно принимал в Минводах, прежде чем 11 марта 1985 года Горбачев сам возглавил партию — а, значит, и одну из двух мировых супердержав.

Его кандидатуру в лидеры страны на заседании Политбюро предложил многолетний глава советского МИДа Андрей Громыко.

Эпоха Горбачева: Перестройка, гласность, крах СССР

15 марта 1990-го на третьем, внеочередном Съезде народных депутатов СССР Михаил Сергеевич был избран Президентом Советского Союза. Но через полтора года его политическая карьера рухнула. В результате августовского путча 1991-го Горбачев трое с лишним суток провел на крымской даче в Форосе, не управляя страной. А, вернувшись в Москву, сложил с себя полномочия генсека и три месяца проводил безуспешные попытки собрать воедино разбегающиеся из СССР республики. 8 декабря лидеры трех из них, Ельцин, Кравчук и Шушкевич, подписали Беловежское соглашение, фактически похоронившее Советский Союз. А 25 декабря 1991-го Горбачев в телеобращении заявил, что он — уже не президент СССР, и передал ядерный чемоданчик президенту России Ельцину.

Михаил Горбачев с супругой Раисой, июль 1991 г. Фото: Валентин Кузьмин/ТАСС

Ускорение, гласность, перестройка — это Горбачев 1985-1987-го.

Антиалкогольная компания и, вырубка виноградников - это тоже он.

Чернобыльская авария, начало межнациональных столкновений на окраинах СССР, вывод войск из Афганистана — с первыми пытался справиться, последнее инициировал.

Он дал свободу частной инициативе и СМИ. Он же реформировал партию и «отпустил на волю» соцстраны. В итоге рухнула Берлинская стена, распались Варшавский договор и СЭВ, а наша армия стала покидать Восточную Европу.

Политик скончался 30 августа 2022 года на 92 году жизни. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За 6 лет его руководства страной ее золотой запас снизился в 10 раз, а внешний долг вырос в два раза.

В 1990-м Горбачев получил Нобелевскую премию мира за его вклад в то, что конфронтация между Востоком и Западом сменилась переговорами. И он снял железный занавес между «нами» и «ими». Не случилось большой войны — ни в космосе, ни на земле.

Михаил Горбачев на трибуне Парада Победы, 2016 год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После ухода от власти он занимался делами Горбачев-фонда и встречался с бывшими лидерами больших стран. После ухода из жизни его супруги 23 года назад, все больше отходил от общественных и прочих дел. В последние годы серьезно болел.

Его не стало - и одни скажут: он принес нам свободу. Другие — он забрал нашу страну. А кто-то просто предложит помянуть, не поминая обид.

Михаил Горбачев у портрета супруги во время интервью "Комсомолке". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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