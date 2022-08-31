Как ушел из жизни Михаил Горбачев: Его телефон замолчал за три месяца до смерти

Михаил Горбачёв скончался во вторник, 30 августа Фото: EAST NEWS

Михаил Горбачёв скончался во вторник, 30 августа, около 22 часов по московскому времени.

Последние примерно два с половиной года он постоянно находился в ЦКБ, в отдельном блоке. Под охраной.

У него все время был мобильный телефон, по которому мне иногда удавалось до Михаила Сергеевича дозвониться.

Иногда телефон брал охранник - но всегда передавал трубку Горбачёву.

В своих интервью Михаил Сергеевич жаловался на здоровье, на отсутствие аппетита.

Ещё он говорил, что перенёс четыре сложных операции, что похудел на 30 килограммов. (В другой раз он сказал, что сбросил 40 килограммов.)

Но присутствие духа никогда не терял.

Последнее фото, которое мне удалось добыть в «Горбачев -Фонде», было сделано с помощью скайпа. На нем Горбачев запечатлён полулежащим. (см. фото.)

О том, что состояние здоровья Михаила Сергеевича ухудшается, лично я почувствовал где-то полгода назад. Во-первых, информация из его окружения была не очень оптимистична.

Месяца три назад мобильник Горбачёва был постоянно отключён.

А потом - и вовсе: «Абонент в сети не зарегистрирован»…