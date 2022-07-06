В семье Татьяны Навки случилось радостное событие

Татьяна Навка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Татьяна Навка поделилась своей радостью. Ее старшая дочь от Александра Жулина окончила МГИМО. Фигуристка вместе с мужем Дмитрием Песковым поддержали Сашу Жулину в столь важный момент.

Семья Татьяны Навки принимает поздравления. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию с мужем Дмитрием Песковым посетили МГИМО, где прошло вручение дипломов выпускникам. Дочь фигуристки от Александра Жулина стала бакалавром. Наследница училась на факультете международных отношений.

"Я все! Было весело! Навсегда в памяти: стол под картой, проспанные первые пары, лучшие люди, которые будили на первую пару, предэкзаменационный мандраж, пост-экзаменационное счастье", - написала Саша Жулина.

Диплом девушке вручил ее отчим. Дмитрий Сергеевич по-отечески обнял Сашу и фотографировался с ней на память.

Дочь Татьяны Навки Александра стала бакалавром. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Также он выступил перед выпускниками с напутственной речью. "Всем отличникам и не очень, дальше вам всем нести это клеймо. Это и честь, и груз, и ответственность выпускника МГИМО", - заявил политик.

Отметим, 22-летняя Жулина занимается творчеством и строит бизнес по продаже чая. Навка очень гордиться достижениями девушки. "Конечно же, на начальном этапе я поддержала Сашу финансово. Как только проект выйдет на самоокупаемость, то все мои инвестиции в проект Саша мне возместит. Дочь сама разработала концепцию и идею проекта", - рассказала Татьяна.