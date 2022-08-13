Врач объяснила, почему нельзя худеть на арбузе

В арбузе много полезной клетчатки, которая необходима нашему организму для правильного пищеварения и хорошего настроения Фото: Юлия Лоза

Середина августа – самый разгар сезона арбузов и дынь. Ароматные, спелые – сейчас почти все они хороши, можно брать не опасаясь недозрелого. Сезон арбузов короток, поэтому многие стараются «отъесться» ими на весь предстоящий зимний сезон. «Да что тут есть – почти одна вода!», - говорят многие из нас, уминая ломтик за ломтиком от 10-киллограмового полосатого богатыря.

И, хотя пик моды на монодиеты давно позади, к арбузной диете или арбузным разгрузочным дням до сих пор частенько прибегают желающие избавиться от лишних килограммов. Вот какими аргументами они руководствуются:

- Арбуз на 90 – 95% состоит из воды, а летом, в жару, врачи настоятельно требуют от нас пить как можно больше.

- В арбузе много полезной клетчатки, которая необходима нашему организму для правильного пищеварения и хорошего настроения.

- Он низкокалорийный – всего около 30 ккал!

Звучит как будто логично. Неужели и правда, на арбузах можно хорошо (и со вкусом!) похудеть? Мы спросили об этом автора бестселлера «Обман веществ» и интернет-канала «Доктор Павлова», врача-эндокринолога, кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника факультета фундаментальной медицины МГУ, научного руководителя клиники Системной медицины Зухру Павлову. Она объяснила, почему такая вкусная диета может стать мучением, да еще и бессмысленным:

- Уверена, что и вы знаете: сколько бы вы не съели арбуза, через короткий срок начинает сосать под ложечкой. По одной простой причине - вы поели неполноценно.

Насыщение – достаточно сложный механизм. Чтобы оно длилось долго, нужно не просто набить желудок, но и дать ему в приеме пищи углеводы, жиры и белки в правильной пропорции. Иначе очень скоро вы снова проголодаетесь. Поэтому арбузами надо лакомиться только в качестве десерта после основного приема пищи. То есть тогда, когда вы уже дали организму белки и жиры.

- Но в арбузе же клетчатка, которая надолго «успокаивает» аппетит…

- Это миф. На самом деле растительных волокон, той самой клетчатки, в арбузе совсем немного, всего 0.4 г на 100 г. В основном мы получаем с ним воду, сахара и витамины. Так что это в чистом виде десертное блюдо.

Арбузы прекрасны, передо мной даже не стоит вопрос – есть их или не есть. Конечно, есть! Но диета, когда люди неделями питаются только арбузом, не поможет сбросить жир. Человек будет терять самое ценное - мышцы. А мышцы, как я уже много раз говорила - это наша молодость. И самый важный орган в теле человека - сердце - тоже мышца. Не надо его ослаблять.

Кроме того, всего нужно в меру, даже вкусного арбуза. Дневная норма фруктов и ягод, (а арбуз, хотя в биологическом смысле не то и не другое, проходит в питании по этому разряду) – 200 г. Знаю, вовремя остановиться сложно. Но съедая по пол-арбуза, вы растянете свой желудок. А растянутый желудок – это первый шаг к ожирению, так как вы будете заполнять его едой.

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