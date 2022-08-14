Когда все передовые державы мира выступили на стороне сплошного зла

Украине готовы простить все, даже обстрелы атомного объекта. Фото: REUTERS

Показательна история с Amnesty International, которая сначала выпустила доклад о нарушении украинцами прав человека и правил войн (когда они, как им это свойственно, загоняют свои танки и артиллерию во дворы жилых домов, в школы etc.), а потом, когда ее за это прокляло все прогрессивное человечество, Amnesty сдала назад и уже отдает свой доклад "на проверку экспертам".

Плохой оказался доклад.

Там случайно выплыла правда.

И рев глобального возмущения, вызванный тем, что не та организация сказала не те слова не в ту сторону - вместо того, чтобы дисциплинированно плясать гопак против путинского Мордора, - этот рев так могуч, что обломает любого правозащитника, который как-то позабыл, где он живет и кого должен защищать.

А я смотрю на это неловкое и недолгое правдорубство и думаю: а когда еще в истории имело место такое грандиозное, хорошо организованного выступление всех передовых держав мира на стороне сплошного зла?

Когда любили арабскую весну? Когда бомбили сербов? Когда радовались распаду СССР? Когда боролись с апартеидом за хорошего Манделу? Когда на кампусах любили Мао?

Много можно придумать примеров разной степени уместности и убедительности, но человеку, который живет здесь и сейчас, всегда кажется, что "такого еще никогда не было".

Вот и мне кажется, что прощать одной стороне конфликта все, включая терроризм и обстрелы ядерных объектов, а другую усилиями пропаганды наряжать в Гитлера вопреки здравому смыслу и всем очевидностям на свете, - это что-то такое, чего раньше нельзя было себе представить.

Конечно, это всего лишь иллюзия.

Но выглядит все равно очень противно.