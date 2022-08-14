Захарова нашла признаки диктатуры в реакции Запада на доклад Amnesty International по Украине

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала информацию, что доклад правозащитной организации Amnesty International о военных преступлениях Украины проверят международные эксперты.

"Потому что результат должен быть иным. Тем, который устраивает мейнстрим. Факты никого не интересуют. Раз сказали, что киевский режим по гражданским не стреляет, значит, - не стреляет, - написала Захарова в своем телеграм-канале. - Антинаучный подход. Но именно его наличие определяет нынешнюю западную систему как диктатуру".

Как писал сайт KP.RU, Amnesty International сообщила, что ее доклад, в котором говорилось о нарушениях военного права со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и после которого она подверглась критике со стороны Киева, теперь будут проверять "независимые эксперты".

Ранее сообщалось, что соучредитель шведского офиса Amnesty International Пер Вестберг уволился из-за несогласия с докладом, в котором правозащитники рассказывали о преступлениях ВСУ.

Напомним, 4 августа Amnesty International представила доклад, согласно которому ВСУ нарушает международные правовые нормы, а также военное право. Речь шла о размещении вооружения в школах и больницах городов, что подвергает риску мирных жителей.