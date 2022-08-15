«Синергия» подает в суд на Евгения Теплякова за клевету

Документы за детей подавал их папа. Со своим фирменным напором: включив камеру, пересказывая законы и пугая последствиями

Весь прошлый учебный год родители Алисы Тепляковой – самой юной студентки страны – конфликтовали с психфаком МГУ. Из-за того, что не так их дочь учили и не те оценки ставили. Теперь 10-летняя Алиса пытается поступить в другой вуз. Даже ЕГЭ пересдала на баллы повыше. Поступает в этом году и ее 8-летний брат Хеймдалль. Документы за детей подавал их папа. Со своим фирменным напором: включив камеру, пересказывая законы и пугая последствиями.

КУДА ПОСТУПАЮТ

Основной этап приемной кампании завершился 9 августа: в этот день вузы опубликовали приказы со списками зачисленных на бюджет. Однако прием на платное продолжается, и Тепляковы продолжают участвовать в конкурсах.

Сложно понять, зачем так гнать лошадей. Ведь Алиса и Хемик могут хоть каждый год пробиваться на бюджет, пока не пройдут. И деньги бы сэкономили. У Тепляковых ведь семеро по лавкам и есть планы родить еще. Год учебы в МГУ стоит 391 тысячу рублей. Есть вузы подешевле, но и абитуриентов в семье уже двое. Дорого выходит, как ни крути.

По правилам, Тепляковы могут подать документы в пять вузов одновременно. Уже известно, что в их списке есть как минимум два московских университета, и оба частные.

«СИНЕРГИЯ»: ПОСТАВИЛИ УСЛОВИЯ

«Незаконный отказ в приеме документов, после звонка юристу, аудио-и видеофиксации отказа - заявления приняты «в особой форме, для принятия личного решения ректором». Расписка о подаче есть. Незаконный отказ в приеме документов в конкурс на бюджет, на основании якобы пропущенных сроков» — цитата из поста Евгения от 23 июля в семейном блоге. Дело было в финансово-промышленном университете «Синергия».

Свое мнение высказал и вуз. Приемная комиссия, объяснили «КП» в пресс-службе, действительно не хотела принимать документы Тепляковых. Не из вредности, а потому что в их локальных актах написано: берем с 14 лет. Раньше - нет, потому что программы сложные, с первого курса начинаются практики со стажировками и компании-партнеры не примут малышей в нарушение нормы закона о трудоустройстве с 14 лет.

У Евгения главный аргумент тоже про закон, «Об образовании», в котором возрастного ценза для поступающих нет. А к нему — щедрая «приправа» из оскорбительно-уничижительных характеристик тех, кто ему перечит: сумасбродные, неадекватные, завидуют, нет мозгов, фальсификаторы, хейтеры и т. д. Все это, помнится, звучало и в адрес представителей психфака МГУ и не раз.

- Ректор университета «Синергия» Артем Васильев является первым лицом одного из крупнейших учебных заведений России, в стенах которого обучается свыше 110 тысяч студентов. Распространение о ректоре и университете заведомо ложной информации, а также публичные оскорбления категорически недопустимы. В целях защиты чести, достоинства и деловой репутации считаем необходимым решение данной ситуации в правовой плоскости, - сообщили «КП» в вузе.

4 августа 2022 Евгению Теплякову отправили досудебную претензию с требованием в течение семи дней с момента получения письма удалить пост от 23 июля и опубликовать в блоге опровержение.

Пост - на месте. Еще и новое заявление добавилось в ответ на публикацию в «КП» о конфликте папы с вузом: «Никакая Алиса ни в какую Синергию не поступала. А ректор, директор или архитектор, утверждающий обратное, может быть, выпил. Или не выспался. Или переутомился».

Здравствуйте – приехали. Как же не поступала, если документы были поданы с видео- и аудиофиксацией?

Почему университет в суд не подает? Оказалось, письмо с их досудебной претензией все еще лежит на почте: судя по треку, Евгений его не забрал. Есть такой способ для затягивания времени. По правилам, письмо хранится в отделении 30 дней, потом его отправят обратно, и тогда вуз подаст иск.

МИУ: НЕ ПУСТИЛИ НА ПОРОГ

В пятницу стало известно, что Тепляковы рассматривают еще и Московский инновационный университет. Однако и там тоже вундеркиндам не рады. В семейном блоге Евгений обвинил МИУ в нарушении прав его детей и потребовал от Рособрнадзора наложить штрафы в соответствии со ст. 14.8 административного кодекса.

«50 тысяч рублей на должностных лиц, отказавших в приеме документов, и 500 тысяч на юридическое лицо. За каждого ребенка (а их два) и за каждый случай отказа (а их не менее пяти). Возможно, ещё по каждому направлению подготовки, а их может быть три в этом ВУЗе. Итого от 10 до 30 зафиксированных случаев отказа в оказании услуги, предоставления доступа к услуге», - изложил Евгений свои подсчеты. (Прикинула — от 11 до 33 миллионов можно срубить!)

К посту приложено два видео, снятых папой в университете: на одном он совестит охранника, который не хочет его пропускать через турникет, на второй – женщину, что-то печатающую за компьютером. По-видимому, представительницу приемной комиссии вуза.

Снова вспомнился МГУ и сцена, кем-то снятая на видео во время зимней сессии — как Евгений прорывается через охрану психфака, узнав, что Алисе влепили на экзамене двойку. Те папу втроем держали, а охранник МИУ, похоже, сдался без боя.

На сайте университета прочла, что там есть те же направления, которые выбрали Алиса и Хемик в «Синергии» - экономика, менеджмент, прикладная информатика. Программы четырехлетние (бакалавриат), цены – около 100 тысяч за учебный год. То есть полный курс обойдется во столько же, как один год в МГУ. Евгений наверняка зацепился и за возможность ускоренного прохождения программы за 3 года. Ведь психфак Алиса тоже должна была «закрыть» за два года вместо шести. Но то была папина фантазия, а тут вуз сам предлагает не тянуть кота за хвост.

В приемной комиссии университета, увы, отказались от комментариев. Ответственный секретарь Людмила Кириллова сказала по телефону: мол, не уполномочена, кто уполномочен – не знает, номера телефонов не дает. Другие телефоны, указанные на сайте вуза, не отвечали.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Адресат не забрал письмо с претензией – какие последствия?

Михаил Тохматов, председатель коллегии адвокатов «Право вето»:

- Юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения. Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат. Если в юридически значимом сообщении содержится информация об односторонней сделке, то при невручении сообщения по обстоятельствам, зависящим от адресата, считается, что содержание сообщения было им воспринято, и сделка повлекла соответствующие последствия (например, договор считается расторгнутым вследствие одностороннего отказа от его исполнения).

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