Купить «Джавелин» сейчас не проблема

Казалось бы, прогремевший на прошлой неделе фильм американской компании CBS «Вооружая Украину» должен был стать причиной срочного созыва Совета НАТО или, как минимум, Совбеза ООН. В нем шведский журналист и глава НКО Blue/Yellow Джонас Оман объявил миру, что до фронта доходит лишь 30 процентов отправляемого Западом на Украину «железа». Как выяснилось, у натовских партнеров Киева нет ни малейшего представления о схемах поставок их оружия.

Речь идет о десятках миллиардов долларов, потоки которых в незалежной оседлали решалы всех мастей, прогоняя грузы через фирмы-прокладки. И западное вооружение стало подозрительно часто исчезать где-то в тылу. Оман не понимает, куда девается большая часть грузов после пересечения границы. Рано или поздно «излишки» где-нибудь всплывут. Оптовые партии – в какой-нибудь африканской стране, а вот сбыт в розницу, как выяснилось, уже налажен. В даркнете – закрытой интернет-сети –ассортимент «радует» глаз.

В мир даркнета меня погружал специалист по этой закрытой сети, который с течением специальной военной операции начал замечать новую тенденцию на «черном» оружейном рынке.

- Здесь всегда продавали оружие. В основном стволы доставлялись по почте и были сильно изношены, - рассказывает Евгений. - Заходишь на форум, пишешь продавцу, выбираешь товар, оплачиваешь либо биткоином, либо форумной валютой. Ствол отправляют частями в разных посылках. Сейчас же творится полный треш! В даркнете появились «ганшопы» - полноценные магазины. Сейчас там на выбор любые стволы – бельгийские, немецкие, американские - и все нового состояния! Но дальше интересней, в этих магазинах можно выбрать страну (их немного) куда тебе пришлют оружие по запчастям. Но есть несколько государств, куда тебе просто готовый ствол курьером привезут, например, на Украину!

Аккаунт с геотегом «Киев»

Это означает, что продавец вместе с товаром базируется в незалежной. А может и хозяин бизнеса. Прямо в магазине можно выбрать обвесы для автоматов, патроны Полазил по форумам, люди пишут, что это новый украинский картель, часть оружия продают в Европу, а в Британии и Германии уже имеют филиалы.

- В магазинах есть раздел: «Закажи ствол». Я, конечно, не стал писать, но, думаю, если «Джавелин» у них заказать, проблем не будет, - уверяет Евгений.

- Так давай закажем, - уговариваю его.

Вбиваем в поисковую строку название американского противотанкового ракетного комплекса, и всплывают десятки объявлений, во многих стоит геопривязка к месту нахождения. Тыкаю пальцем в первого попавшегося продавца из украинской столицы: «Пиши ему».

Евгений хочет время понаблюдать. И через неделю приходит с новостями: «Я видел там отзыв свежий от поляков. Условия сделки соблюдены». Теперь пишем.

В описании аккаунта с геотегом «Киев» предупреждение на английском: «Не пишите мне и не просите видео, если у вас нет депозита на сайте. Я даже не буду вам отвечать. Агенты Интерпола – не пытайтесь вынюхивать. Я не трачу время на болтовню. Прежде, чем напишешь мне, прочитай это. Доставка до польской границы +4000$ к вашему заказу. Есть 18 штук». Интересно, сколько у него было изначально.

Поставляемое на Украину оружие уже расползается по всей Европе

Мой собеседник представляется не очень опытным перекупщиком из Франции, и заводит «светскую» беседу на языке Шекспира.

- Возможна ли доставка во Францию?

- Оружие будет герметически упаковано и спрятано в бочки с машинным маслом. Время в пути до Франции – 14 дней.

- Как лучше оплачивать?

Тут наш оружейный барон решил преподать нам уроки бизнеса:

- Диалог должен быть таким: «Готов купить твой товар. У меня на депозите 30 000 долларов. Отправить во Францию. Жду ответа».

- Ясно, тогда берем два, - не стали мы мелочиться.

- Без проблем, доставим в лучшем виде. А если что не работает, заменим бесплатно!

- Вы очень… клиентоориентированы.

- Так мы и не мороженым торгуем.

Собеседник представляется не очень опытным перекупщиком из Франции

Берем паузу «на подумать». Все-таки, Франция нас не устраивает. А вот России в опциях нет. Впрочем, опера одной силовой структуры, расквартированной в зоне СВО, рассказали, что пытались оформить доставку в Донецк. Но продавец посетовал, что пока это невозможно: «Но тут же нашелся. Говорит, что можно организовать «закладку» в условленном месте в пока подконтрольных Киеву землях Донбасса. А когда мол вы их освободите, заберете свою посылочку. Только проверять их на честность, себе дороже».

Вообще «закладки» - это отличительная черта разросшегося украинского «черного рынка» оружия. Тренировались, видимо, на наркотиках. И ассортимент с доставкой по Украине ширится. Желаете бронежилеты - от $1 100 до $3 600. Джавелины – от $30 000. Противотанковые ракеты NLAW уходят за $15 000. Для любителей экзотики - американский беспилотник-камикадзе Switchblade 600 Kamikaze за $7 000. И каждый продавец уже с историей, подтвержденными выполненными заказами как внутри страны, так и за рубежом. И с реальными отзывами клиентов – их невозмоно оставить, не оформив сделку на сайте.

В даркнете – закрытой интернет-сети –ассортимент «радует» глаз

- У них это традиция, ВСУ ещё с 2014 года обменивали оружие и боеприпасы на еду. Да, в буквальном смысле слова на консервы с тушёнкой, - вспоминает 1-й замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. - Летом 2017 года украинские солдаты продали нашим офицерам два американских разведывательных беспилотника, которые США поставили Украине накануне. После этого были факты с продажей высокоточных систем поражения. Главной мотивацией половины украинских вояк всегда была нажива.

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