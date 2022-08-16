11 главных тезисов Путина о международной политике: Мир становится многополярным

Владимир Путин во время обращения к участникам X Московской конференции по международной безопасности. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин выступил с приветственным словом на 10-й Московской конференции по международной безопасности, которая проходит в рамках форума «Армия-2022». Он описал, что сейчас из себя представляет международная политика. Мы оставили для вас главное из речи главы государства:

МИР МЕНЯЕТСЯ

- Формируются контуры многополярного мироустройства. Всё больше стран и народов выбирают путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность, традиции, ценности.

А ЗАПАД ЭТОМУ СОПРОТИВЛЯЕТСЯ

- Западные глобалистские элиты провоцируют хаос, разжигают застарелые и новые конфликты, реализуя политику так называемого сдерживания, а по сути – подрыва любых альтернативных, суверенных путей развития. Они всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук власть. Их гегемония означает стагнацию для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры

В ХОД ИДУТ ВСЕ СРЕДСТВА

- США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств: организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам. Это делается, чтобы сохранить своё доминирование, ту модель, которая позволяет паразитировать на всём мире.

НАТО ДВИГАЕТСЯ НА ВОСТОК

- На словах это лицемерно объявляется необходимостью укрепления безопасности в Европе, однако на деле происходит как раз обратное. При этом выдвинутые Россией в декабре прошлого года предложения о мерах взаимной безопасности просто в очередной раз были проигнорированы.

ИМ НУЖНЫ КОНФЛИКТЫ

- Для удержания своей гегемонии им нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект «анти-Россия», закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса.

НА УКРАИНЕ МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ СВОЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций. Цели этой операции определены ясно и чётко – это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида. Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт.

ТАЙВАНЬ СТАЛ ОЧЕРЕДНОЙ ЖЕРТВОЙ

- Точно так же они действуют, разжигая конфликты в Азии, Африке, Латинской Америке. Американская авантюра в отношении Тайваня – это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире.

ОТВЛЕКАЮТ ЛЮДЕЙ ОТ СОБСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ

- Западные глобалистские элиты пытаются переложить собственные провалы на другие страны – на Россию, на Китай, которые отстаивают свою точку зрения, строят суверенную политику развития, не подчиняясь диктату наднациональных элит.

РЕШЕНИЕМ СТАНЕТ ТОЛЬКО МНОГОПОЛЯРНОСТЬ

- Снизить напряжённость в мире, повысить уровень доверия и обеспечить устойчивое развитие можно только укреплением системы современного многополярного мира. Многополярный мир, построенный на международном праве, на более справедливых отношениях, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами. Эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое. Геополитические изменения исторического масштаба идут совсем в другом направлении.

МЫ ПОМОЖЕМ

- Как и прежде, Россия будет активно, инициативно участвовать в такой согласованной совместной работе, вместе со своими союзниками, партнёрами и единомышленниками. Обеспечивать свои национальные интересы, а равно и защиту наших союзников, предпринимать другие шаги к построению более демократичного мира, где гарантированы права всех народов и культурно-цивилизационное многообразие.

НАДО ВЕРНУТЬ СТАТУС ООН

- Мы должны восстановить уважение к международному праву, к его основополагающим нормам и принципам. Важно укреплять позиции признанных всеми структур, как Организация Объединённых Наций и другие международные диалоговые площадки. Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН, как это и задумывалось изначально, должны служить эффективными инструментами для снижения международной напряжённости и предотвращения конфликтов, содействовать обеспечению надёжной безопасности и благополучия стран и народов.

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